Aplazan coerción a hombre mató cuatro personas en Los Alcarrizos

Fue aplazado otra vez este martes el conocimiento de solicitud de medida de coerción al cabo de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (DIGESETT), Esteban Cora, acusado de matar a cuatro personas en Los Coquitos de Los Alcarrizos el pasado fin de semana.

El conocimiento del caso fue aplazado sin fecha fija debido a que el Ministerio Público presentó una validación médica que indica que el imputado «No está en condiciones para ser trasladado hasta el tribunal» en el que se le conoce el proceso.

Se recuerda que Cora es señalado por el Ministerio Público como la persona que mató a su ex suegra, su ex pareja, su ex cuñada e hirió de gravedad a su hijo, además de asesinar a una cuarta víctima, un hombre ajeno a la situación con el que su ex pareja Pamela de la Cruz trató de protegerse de las intenciones homicidas de su ex pareja.

El miembro del organismo castrense permanece ingresado en el centro médico de la Policía Nacional donde recibe atenciones por una herida de bala que recibió momentos después de que intentara huir tras haber cometido el hecho, acción que se vio frustrada por una turba que le persiguió y entregó a las autoridades.

Hasta el momento se desconocen los detalles de como fue herido el cabo de la DIGESETT y otros detalles que según declaraciones preliminares del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, serían explicados una ves se concluyan las investigaciones.