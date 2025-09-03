Aplazan coerción contra acusados de violación grupal en Villa González

La Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó este miércoles el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los seis acusados de violar sexualmente a una joven de 21 años en Villa González, grabar el hecho y difundir las imágenes en distintas plataformas digitales.

La información fue ofrecida por José Martínez Brito, abogado de la víctima, quien explicó que el tribunal tomó la decisión a los fines de que sean notificadas algunas documentaciones y atendidas varias peticiones presentadas por la parte querellante.

«Se aplazó para la semana próxima… el viernes 12», manifestó el jurista, al tiempo de no descartar la posibilidad de que se incluyan a otras personas en el expediente.

De igual forma, Martínez Brito precisó que las investigaciones sobre el caso, a cargo del Ministerio Público, tomarán su tiempo y que también requieren del «rastreo de la fuente de los audiovisuales».

Los procesados

Los imputados son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere), quienes llegaron al tribunal esposados y custodiados por miembros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), así como de la Policía Nacional.

En contra del grupo, el Ministerio Público solicita prisión preventiva bajo los cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual mediante medios electrónicos.

El órgano persecutor, además, pide al tribunal que declare el proceso de tramitación compleja, en atención a la pluralidad de imputados, a la posibilidad de incorporar a otros y a la variedad de imputaciones.

Acusación

De acuerdo al expediente acusador, el crimen ocurrió el pasado marzo en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González, donde la víctima fue llevada bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y otro que se encuentra prófugo.

En el documento también se estable que cuando la víctima se empezó a sentir indispuesta, dos de los imputados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud, sin embargo, nunca ingresaron al centro de salud y la trasladaron a la residencia en La Javilla donde cometieron la violación.

Investigan difusión del vídeo

El Ministerio Público solicitó al tribunal que autorice al Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta tecnología de la Policía Nacional, vía el Ministerio Público, identificar el IP y origen de la primera difusión de los audiovisuales relativos a la violencia sexual, así como analizar el usuario de internet.

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.

