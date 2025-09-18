Aplazan coerción contra imputado de violación grupal en Los Tres Brazos

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó este jueves el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los cinco hombres acusados de violar a una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos.

El tribunal adoptó la decisión con el objetivo de que la víctima se constituya en actor civil y de que la defensa de los involucrados conozca el expediente y prepare sus presupuestos.

La nueva audiencia fue fijada para la mañana de este viernes 19.

Los imputados

Los detenidos son Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Harolin José Martínez, de 18 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años; así como Yoel Morrobel (alias El Matatán), quienes se entregaron de manera voluntaria ante la alerta de búsqueda y captura emitida en su contra.

Los primeros cuatro se presentaron a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) en Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto No. 973-2025-EMES-09556, por violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano.

