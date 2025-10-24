Aplazan conocimiento de coerción contra presunto tirador de la UASD

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el martes 28 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Alexander Galván, señalado de haber matado a un empleado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y haber herido a otro.

La magistrada fijó la audiencia para las 9:00 de la mañana, solicitud del nuevo abogado apoderado por el imputado, para que este prepare sus medios de defensa y tome conocimiento de las querellas apartadas por los abogados de las víctimas.

El Ministerio Público indicó que imputado intentó quitar la vida a Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña (quien posteriormente murió), y Miguel Ángel Claudio Chacón.

El Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona del Distrito Nacional estableció que el imputado llegó a bordo de un vehículo marca Mazda, color gris, frente a la oficina donde se encontraba laborando Miguel Ángel Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad.

Tras un altercado inicial, el imputado se retiró momentáneamente y luego fue interceptado en los alrededores del economato universitario por Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Omar Reyes Angomás, quienes intervinieron para impedir que continuara la agresión.

Durante el enfrentamiento, tras proferir una amenaza de muerte, Jiménez Garban efectuó varios disparos, impactando a Juan Manuel Méndez, quien sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, y a Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien resultó con heridas toracoabdominales, shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca, según consta en el Certificado Médico Legal Núm. 65732.

Miguel Ángel Claudio Chacón salió ileso, al igual que Omar Reyes Angomás, quien intervino para impedir la agresión.

Tras los disparos, el imputado huyó en su vehículo hasta la puerta número 2 de la universidad, donde abandonó el automóvil y el arma de fuego, escaló una pared y se desplazó hacia las inmediaciones de un supermercado cercano, lugar donde fue retenido por estudiantes y posteriormente entregado a miembros de la seguridad universitaria y a la Policía Nacional.

En el procedimiento fue ocupada una escopeta marca Kral Magnum, calibre 12, serie núm. 13-K8404, color negro, que presuntamente portaba de manera ilegal, y el acta de arresto fue levantada el 17 de octubre de 2025.

Las investigaciones establecen que los hechos se habrían originado luego de un llamado de atención previo dirigido al imputado el 15 de octubre de 2025, al cual reaccionó de forma violenta, desencadenando el ataque del día siguiente.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano, que tipifican la tentativa de homicidio, y a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La solicitud de prisión preventiva se sustenta en pruebas testimoniales, certificaciones médicas, el acta de entrega del arma y el acta de arresto, y se considera necesaria para garantizar la presencia del imputado en el proceso y prevenir riesgos de fuga, dada la gravedad de los hechos imputados.

