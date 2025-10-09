Aplazan conocimiento de medida de coerción para policías vinculados en muertes de 5 hombres en Santiago

La audiencia para conocer la medida de coerción contra los 11 agentes de la Policía Nacional vinculados en la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita, en Santiago, fue aplazada para este martes 14 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

«Los representantes de los imputados solicitaron un aplazamiento a los fines de que ellos no habían conseguido los presupuestos», indicó Félix Amaury, uno de los querellantes en el caso.

El abogado explicó que la jueza concedió el aplazamiento por última vez.

«Los imputados tienen más de una semana guardando prisión, el Ministerio Público está listo y nosotros como querellantes y actores civiles también estamos listos, agregó.

Sobre el caso

Se recuerda que los 11 agentes fueron arrestados por su presunta vinculación con el hecho ocurrido el 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, donde cinco hombres resultaron muertos durante una balacera.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, al sostener que los acusados realizaron acciones para ocultar evidencias y entorpecer la investigación tras el suceso.

