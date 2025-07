Aplazan medida de coerción contra Jean Andrés Pumarol; defensa alega condición mental

La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Jean Andrés Pumarol, acusado de matar con un arma blanca a una señora de 70 años e herir a otras cinco personas en el Condominio Naco Dorado IV, fue aplazada para este lunes, según informó su abogado Richard Martínez.

El abogado aseguró que la defensa es empática con las víctimas, pero insiste en que el caso debe tratarse como consecuencia de una condición mental diagnosticada, no como un acto voluntario.

«Esto es una defensa empatica con las víctimas, lo que pasó fue una tragedia, no un acto de manera voluntaria, fue como la consecuencia de una condición mental diagnoticada», sostuvo.

Por su parte, el jurista Miguel Valerio indicó que están a la espera del peritaje para determinar la real situación del imputado.

«Vamos a esperar el peritaje para nosotros fijar una condición. Él en la calle no puede estar porque ya es un peligro comprobado. Vamos a esperar el peritaje para ver si él puede o no responder penalmente. He visto demasiada rápidez en responder que él lo que tiene es una ezquisofrenia, la ezquisofrenia como tal tiene categorías y niveles y hay que ver primeramente cómo la tiene, y eso lo va a determinar el peritaje», explicó.

Sobre el caso

Según la solicitud del Ministerio Público, Jean Andrés Pumarol irrumpió en varios apartamentos del residencial Naco Dorado IV el pasado miércoles, atacando con un cuchillo a Yolanda Handal Abugabir, quien falleció, y dejando heridos a Graciela Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y a su padre, Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.

Tras su arresto, el joven de 32 años fue ingresado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Dr. Moscoso Puello, donde fue evaluado por un forense, según su abogado.

