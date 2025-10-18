Aplazan para el viernes conocimiento de solicitud de coerción contra presunto tirador de la UASD

Aplazan para el viernes conocimiento de solicitud de coerción contra presunto tirador de la UASD

Fue aplazado para el próximo viernes 24 de octubre el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra Alexander Jiménez Galván, «Alex», encartado en la muerte a tiros de un seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y por haber herido a otros dos empleados de esa casa de altos estudios.

El pasado viernes, el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva para Alexander Jiménez Garban (Alex), imputado de tentativa de homicidio, haciendo uso ilegal de arma de fuego, contra tres empleados de la UASD.

En ese sentido, resta esperar la entidad variará la calificación jurídica, ante la muerte este sábado del miembro de la seguridad, Juan Manuel Lyedgers, que había sido herido durante el hecho.

El imputado intentó quitar la vida a Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Miguel Ángel Claudio Chacón, dijo el órgano acusador.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según el Ministerio Público, el imputado llegó a bordo de un vehículo marca Mazda el pasado jueves, color gris, frente a la oficina donde se encontraba laborando Miguel Ángel Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad.

Tras un altercado inicial, el imputado se retiró momentáneamente y luego fue interceptado en los alrededores del economato universitario por Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Omar Reyes Angomás, quienes intervinieron para impedir que continuara la agresión.

Durante el enfrentamiento, tras proferir una amenaza de muerte, Jiménez Garban efectuó varios disparos, impactando a Juan Manuel Méndez, quien sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, y a Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien resultó con heridas toracoabdominales, shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca, según consta en el Certificado Médico Legal Núm. 65732.

