Aplazan por segunda vez la coerción contra pareja acusada de la muerte de niña en Los Guandules

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este miércoles, por segunda vez, el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Yokeiry Coronado De La Cruz y Jeider Montero Medina, imputados por la muerte de una niña de 7 años de edad, ocurrida el pasado fin de semana en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Según informó Wilson González, abogado de Estefani Morla Coronado, madre de la menor, el tribunal tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por la defensa de uno de los imputados, con el fin de estudiar con mayor precisión el expediente.

«Uno de los abogados de los imputados se integró hoy, y alegó el pedimento del aplazamiento a los fines de presentar presupuestos», manifestó Wilson González.

El jurista comunicó que la nueva audiencia fue fijada para este jueves, a las 10:00 de la mañana.

Acusación

De acuerdo con la solicitud de medida presentada por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) del Distrito Nacional, los hechos se produjeron durante los meses de julio y agosto del año en curso, cuando la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra Emailing Coronado, mientras que el imputado Jeider Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña.

Detalla que el 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Yokeiry solicitó la presencia de sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, debido a que Emailing presentaba convulsiones.

Al llegar, según se afirma en el documento, la señora Alejandrina Rodríguez Polanco se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la niña se encontraba inconsciente. Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento de la niña Emailing, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado, según consta en el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959.

«La imputada Yokeiry Coronado De La Cruz ofreció una versión sobre las causas del fallecimiento que no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades, tras la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Jeider Montero Medina, en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima», manifestó el MP.

El Ministerio Público imputa a Yokeiry Coronado De La Cruz y a su compañero sentimental Jeider Montero Medina la violación de los artículos 295, 303, 303-1 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano, así como los artículos 396, literales a y b, y 397 de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.