Aplicaciones para convertir audio y video a texto que sí funcionan  

Durante estos tiempos actuales, han emergido varias aplicaciones útiles para la transcribir audio y video en formato texto. Te presentamos algunas de las más recomendadas y mejor valoradas para su uso inmediato.

Happy Scribe

Con Happy Scribe, puedes subir archivos de audio y video en múltiples formatos. Es ideal para transcripciones de alta calidad de entrevistas, podcasts, y reuniones. Su interfaz es muy intuitiva y permite exportar el texto en diferentes formatos, como TXT, DOC, y PDF.

Otter.ai

Otter.ai es una herramienta muy popular, especialmente para transcribir reuniones y conversaciones en tiempo real. Su modelo gratuito es bastante generoso, permitiendo varias horas de transcripción al mes.

Utiliza inteligencia artificial para transcribir voz a texto en vivo. Puedes conectar Otter.ai con tu calendario para que se una automáticamente a tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. Además, la aplicación identifica a los diferentes oradores y les asigna un nombre, lo que facilita mucho la lectura de la transcripción.

Amazon Transcribe

Amazon Transcribe es una herramienta más avanzada, ideal para desarrolladores y empresas que buscan integrar la transcripción de voz a texto en sus propias aplicaciones.

Parte de los servicios de Amazon Web Services (AWS), Amazon Transcribe ofrece APIs para convertir audio a texto de manera escalable. Permite la identificación de distintos hablantes, la adición de vocabulario personalizado y la detección de lenguaje médico, lo que la hace muy potente para casos de uso específicos.

Google Cloud Speech-to-Text

Google Cloud Speech-to-Text es una solución de transcripción avanzada y muy poderosa, especialmente si buscas una alta precisión y la posibilidad de manejar grandes volúmenes de datos.

Esta API de inteligencia artificial es extremadamente precisa para convertir audio y video a texto. Puede reconocer más de 120 idiomas y variantes, y es muy eficaz incluso en ambientes ruidosos.