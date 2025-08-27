Aplicaciones para convertir audio y video a texto que sí funcionan  

  • Hoy
Aplicaciones para convertir audio y video a texto que sí funcionan  

Durante estos tiempos actuales, han emergido varias aplicaciones útiles para la transcribir audio y video en formato texto. Te presentamos algunas de las más recomendadas y mejor valoradas para su uso inmediato.

Puede leer: Cómo perder el miedo a la tecnología, primeros pasos con un dispositivo inteligente

Happy Scribe

Con Happy Scribe, puedes subir archivos de audio y video en múltiples formatos. Es ideal para transcripciones de alta calidad de entrevistas, podcasts, y reuniones. Su interfaz es muy intuitiva y permite exportar el texto en diferentes formatos, como TXT, DOC, y PDF.

Otter.ai

Otter.ai es una herramienta muy popular, especialmente para transcribir reuniones y conversaciones en tiempo real. Su modelo gratuito es bastante generoso, permitiendo varias horas de transcripción al mes.

Utiliza inteligencia artificial para transcribir voz a texto en vivo. Puedes conectar Otter.ai con tu calendario para que se una automáticamente a tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. Además, la aplicación identifica a los diferentes oradores y les asigna un nombre, lo que facilita mucho la lectura de la transcripción.

Amazon Transcribe

Amazon Transcribe es una herramienta más avanzada, ideal para desarrolladores y empresas que buscan integrar la transcripción de voz a texto en sus propias aplicaciones.

Parte de los servicios de Amazon Web Services (AWS), Amazon Transcribe ofrece APIs para convertir audio a texto de manera escalable. Permite la identificación de distintos hablantes, la adición de vocabulario personalizado y la detección de lenguaje médico, lo que la hace muy potente para casos de uso específicos.

Google Cloud Speech-to-Text

Google Cloud Speech-to-Text es una solución de transcripción avanzada y muy poderosa, especialmente si buscas una alta precisión y la posibilidad de manejar grandes volúmenes de datos.

Esta API de inteligencia artificial es extremadamente precisa para convertir audio y video a texto. Puede reconocer más de 120 idiomas y variantes, y es muy eficaz incluso en ambientes ruidosos.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Aplicaciones para convertir audio y video a texto que sí funcionan  
Aplicaciones para convertir audio y video a texto que sí funcionan  
27 agosto, 2025
Regala emociones a Papá
Regala emociones a Papá
16 julio, 2025
Amazon Prime Day 2025: Ofertas, fecha y lo que debes saber  
Amazon Prime Day 2025: Ofertas, fecha y lo que debes saber  
9 julio, 2025
Fotos de las celebridades que asistieron a la boda de Jeff Bezos: desde las Kardashian hasta Leonardo Di Caprio
Fotos de las celebridades que asistieron a la boda de Jeff Bezos: desde las Kardashian hasta Leonardo Di Caprio
29 junio, 2025
Jeff Bezos y Lauren Sánchez concluyen sus tres días de boda con una fiesta en el Arsenale de Venecia
Jeff Bezos y Lauren Sánchez concluyen sus tres días de boda con una fiesta en el Arsenale de Venecia
28 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

De regreso

De regreso

Edición impresa, martes 26 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 26 de agosto de 2025

Se siente el aroma de la pelota

Se siente el aroma de la pelota

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo