Apmae regional 07, favor instalación de cámaras en centros educativos

Nelson Paulino considera que este sistema de vigilancia debe estar dentro del recinto pero no de las aulas

SALCEDO.- La Asociación de Padres y Madres de la Escuelas (APMAE-Regional nordeste), consideró necesaria la instalación de cámaras de vigilancias en todos los centros educativos del país, los cuales deben estar dentro del recinto no así en las aulas de dichos planteles.

En ese sentido, el presidente del gremio entiende, que ha consultado dicho tema con algunos de los presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de la zona del Cibao Oriental, como el máximo dirigente del gremio magisterial Robert Frías, de San Francisco de Macorís, en donde ambos han coincidido en que las cámaras deben instalarse pero fuera de las aulas.

De acuerdo a Paulino, los altos niveles de violencias que se han venido registrando en algunos que otros centros educativos del país, es lo que ha provocado que esta iniciativa haya tomado cuerpo y tenga el apoyo de importantes sectores de la vida pública nacional.

“Tanto la APMAE Regional 07 como la misma ADP no se oponen a que se instalen dichas cámaras, pues conversando recientemente con algunos de los presidentes del gremio magisterial, estos nos han manifestado que no se oponen y que al igual que nosotros entendemos que las mismas deben estar dentro de los recintos, pero no de las aulas”, dijo.

Continúan diciendo Nelson Paulino, que “Nosotros como APMAE también apoyamos dicha iniciativa, pero entendemos que dentro de las aulas no deben de haber cámaras de seguridad, sino dentro del perímetro externo a las aulas; estas deben estar ubicadas en los pasillos, en los lugares recreativos y en las diversas áreas administrativas, pero jamás dentro de las aulas”, preciso Paulino.

Dijo que la entidad que preside está más que clara ya que las cámaras instaladas serán un punto de apoyo y de mayor seguridad para monitorear las diversas actividades dentro de los recintos educativos, además porque serviría de protección para que intrusos no penetren a los mismos y como ha acontecido en otras oportunidades, en donde en horas no laborables personas ajenas a los centros han violentado su intimidad y han cometido robos.