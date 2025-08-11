Aportes del Hoy al arribar a su 44 aniversario

El periódico Hoy está de fiesta. Arriba a su 44 aniversario, motivo por el cual personalidades, empresas y entidades de diversos sectores de la vida nacional reconocieron sus aportes como fuente invaluable de información, compromiso y credibilidad, así como en el fortalecimiento de la democracia.

Funcionarios

Entre los que felicitaron están el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien afirmó que el Hoy enaltece los valores y principios del periodismo en momentos en que se atenta contra la veracidad de la información. Mientras que Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, dijo que este medio se ha consolidado como referente de responsabilidad periodística, compromiso democrático y servicio al interés público. En tanto que Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, auguró que este aniversario del Hoy es un motivo de orgullo y un nuevo impulso para seguir cumpliendo con excelencia su misión comunicacional.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández, indicó que este medio ha sabido ganarse el respeto de la sociedad por su compromiso con la objetividad, la ética periodística y la defensa de los valores democráticos. En tanto que el comandante de la Fuerza Área, mayor general Floreal Suárez, indicó que el papel del Hoy “ha sido clave en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa”. El coronel, Luis Rafael Herrera, director de la Comisión Militar de Obras Públicas, apuntó que “su trayectoria histórica y el accionar diario, reflejan el alto sentido de responsabilidad y compromiso que les caracteriza”.

De su lado, el Contralor General, Félix Antonio Santana, afirmó que este medio ha sido un referente de comunicación confiable y veraz, destacando su compromiso y responsabilidad social. Mientras que el Tesorero Nacional, Luis Delgado Sánchez, resaltó los aportes a la orientación de la ciudadanía y a la consolidación del sistema democrático. Rafael Peralta Romero, director general de la Biblioteca Nacional, dijo que Hoy es un diario ejemplar que goza del respeto de sus lectores, gracias a su apego a la objetividad y la imparcialidad.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, felicitó al equipo de este medio de comunicación por el ejercicio profesional que realizan cada día a favor de la población. Francisco Torres, superintendente de Pensiones, indicó que el Hoy ha sido un referente del periodismo íntegro, contribuyendo de manera invaluable a la promoción de la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información.

José García, director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), reconoció la trayectoria ejemplar de este medio, caracterizada por el ejercicio ético del periodismo, la defensa, la promoción del pensamiento crítico y la consolidación de los valores democráticos.

En tanto que Leonardo Aguilera, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), indicó que el Hoy se ha labrado un lugar de respeto en la sociedad, por su apego a la objetividad en la difusión de las noticias, así como por la pluralidad que abarca su diversa opinión.

Empresas

También felicitaron a HOY el Banco Popular, a través de su vicepresidente José Mármol, quien afirmó que este medio ha preservado siempre la esencia de un periodismo comprometido con el interés público.

Desde el laboratorio clínico Amadita su directora de Mercadeo, Patricia Marcano, destacó el profesionalismo del equipo de este medio por mantener alto estándares periodísticos que contribuyen a fortalecer la democracia.

Del Grupo Punta Cana, Jéssica Rizik, directora de Relaciones Públicas, destacó el esfuerzo del equipo de este periódico por ofrecer contenido noticioso de calidad, diversidad y objetividad. Mientras que de Cervecería Nacional Dominicana, Ana María Martínez, directora legal, dijo que el Hoy ha sido un medio clave en la promoción de una prensa plural, analítica y profundamente comprometida con los valores democráticos. María Amalia León, del Grupo León, reconoció el compromiso con la información oportuna, contribución al debate público sobre temas relevantes y un espacio donde la cultura y el arte dominicano encuentran un lugar significativo. Amelia Reyes, presidente de AF Comunicación Estratégica, resaltó la ardua labor de ejercer un periodismo responsable y acorde con los nuevos tiempos.

Credibilidad.

Mientras que el obispo Faustino Burgos, a nombre de la Conferencia del Episcopado Dominicano, dijo que el Hoy se ha consolidado como una fuente creíble y respetada de noticias, análisis y opinión.