Apoyamos la enseñanza de moral y cívica en nuestras escuelas

Hace varios años, un grupo de compañeros y amigos egresados del colegio La Salle, tomó la iniciativa de actualizar la cartilla de Moral y Cívica con la finalidad de que se impartiera, como materia, en nuestras escuelas. Debo decir que gracias a la colaboración de varios ciudadanos e intelectuales, se logró imprimir varios ejemplares que se distribuyeron en varios puntos del país, labor en la que colaboró Efemérides Patrias. Además, nos satisfizo mucho el anuncio que realizó el nuevo ministro de Educación respecto respecto del tema.

Y como tengo la costumbre de escribir sobre la celebración de alguna fiesta patria, quiero aprovechar la del 16 de Agosto para sugerir que el Ministerio de Educación realice los esfuerzos necesarios para que se reincorpore la materia Moral y Cívica en la escuela dominicana. Esto supondría la selección de un personal docente altamente calificado y que sirva, a la vez, como referente ético para la juventud dominicana.

La preocupación respecto a esto es por lo que he reiterado que la mayoría de los dominicanos, por las razones que sean, no conoce los motivos por los cuales celebramos o conmemoramos determinadas fechas. La Restauración entre ellas. Y lo que más preocupa es que, incluso, personas con cierto grado de preparación y profesionales, desconocen sobre esta fecha de tanta importancia para nuestra nación dominicana.

Además de la educación, todos los que de alguna manera tenemos las mismas preocupaciones, debemos redoblar esfuerzos para contribuir a una mejor orientación y preparación de las personas, ya sea porque lo han olvidado, porque no se lo enseñaron debidamente e incluso por falta de interés al desconocer los motivos y lo que significaron estas fechas patrióticas. Preocupa que la mayoría de personas que se ha cuestionado o indagado sobre la Restauración, ha manifestado confusión. Están mal orientados. Expresan opiniones que distan bastante de lo que en realidad representa.

Esa mayoría de personas consultadas, como expresé, de diferentes niveles de preparación y ocupación, conocen muy poco sobre la Restauración o la confunden con otra fecha en que se festeja el triunfo sobre Haití.

Esos resultados indican que, al parecer, hemos fallado en la creación de una adecuada formación y educación popular. Lo que amerita que debemos reflexionar para que, de forma didáctica, simple y sencilla, apoyemos campañas permanentes que edifiquen a la población sobre cada una de las fechas patrias. Porque muy poca gente sabe o entiende lo que significó para el país el inicio de la lucha bélica por la Restauración, que aunque se logró en otra fecha, lo que se celebra el 16 de agosto es lo que se ha denominado el Grito de Capotillo, es decir, cuando un grupo de patriotas izó la bandera dominicana cuando la patria estaba bajo el dominio español.

Tengo la seguridad de que en lo adelante se pondrá más atención sobre lo que significan nuestras fechas patrias. Que la gente aprenderá lo que cada una de ellas ha significado para lograr forjar nuestra identidad y nacionalidad. Que cada día los dominicanos se irán identificando más con los grandes hitos y con los patriotas que lograron tales hazañas. Y que seguiremos apoyando el trabajo que vienen realizando los amigos de La Salle y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.