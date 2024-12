Apoyando la diplomacia ambiental: clave para lograr la sostenibilidad en la República Dominicana

Por: Pierre Candelon, Oficial de programas de sostenibilidad de PNUD RD

La agenda de la diplomacia medioambiental en los últimos meses ha sido muy apretada – Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, se celebró la COP-16 de Biodiversidad en Cali, Colombia. Del 11 al 22 de noviembre, tuvo lugar la COP-29 del Clima en Bakú, Azerbaiyán. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, se llevaron a cabo las negociaciones para un nuevo tratado internacional sobre plásticos en Busan, Corea del Sur, durante la quinta sesión de la INC (INC-5). Del 2 al 6 de diciembre, tuvo lugar la 95ª reunión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal, en Canadá; y del 2 al 13 de diciembre, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) se celebra en Riad, Arabia Saudí.

En la mayoría de estos espacios clave para el multilateralismo y la diplomacia ambiental, como PNUD en República Dominicana estuvimos presentes para acompañar a la delegación nacional, compuesta por representantes de varias instituciones, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para el Cambio Climático, el Ministerio de Economia, Planificación y Desarrollo, y diversas otras, en la preparación y participación en estos eventos.

Desde más de una década, República Dominicana ha representado sus intereses, y los de otros Estados insulares, en estos encuentros globales. El PNUD ha tenido el honor de poder respaldar al gobierno dominicano a preparar estas participaciones mediante consultas nacionales participativas para la preparación de las conferencias, facilitación de los viajes de miembros de la delegación dominicana, y el acompañamiento técnico continuo. Desde la COP27 en Sham-el-Sheikh, esta relación de confianza ha conocido una nueva etapa con la invitación al PNUD a asesorar el gobierno dominicano en temas neurálgicos para la sostenibilidad del país en materia ambiental, como las pérdidas y daños causados por el cambio climático.

Como parte del sistema de las Naciones Unidas, brindamos apoyo técnico a los y las negociadores nacionales en las sesiones, pero también asistencia a la delegación nacional de manera general. También formamos parte de la delegación del PNUD global, aportando nuestra experiencia técnica desde el territorio y facilitando los intercambios con la contraparte de gobierno. De manera general, el PNUD tiene un rol de observador en las negociaciones, ya que estas son un proceso liderado por los Estados participantes.

Las negociaciones internacionales sobre el medio ambiente son, en ocasiones, agotadoras. Sin embargo, son el corazón de la resolución de problemas y desequilibrios globales, y abordan problemas que tienen raíces profundas y múltiples causas. Los problemas ambientales están ligados a cuestiones sociales y económicas, tanto a nivel global como nacional, y requieren acciones coordinadas a escala mundial para que las soluciones sean verdaderamente efectivas.

El PNUD en República Dominicana apoyó la preparación para estos eventos durante el año, especialmente a través de sesiones de formación para los eventos diplomáticos, y la recolección de insumos de la sociedad civil, del sector privado, y de la academia. Además, participamos en las sesiones preparatorias de la delegación nacional interministerial y en la coordinación con la sede, con el objetivo de tener la mirada más sistemática posible, con un enfoque basado en derechos humanos.

Avances en las sesiones de negociaciones

En estos meses de intensa diplomacia multilateral sobre el medio ambiente, las discusiones sobre los grandes retos ambientales del siglo han enfrentado desafíos existenciales, pero también han logrado avances significativos:

Biodiversidad y COP16: Aunque la COP-16 concluyó sin un acuerdo sobre el financiamiento de la hoja de ruta para detener la devastación de la naturaleza para 2030, se lograron avances importantes, como un órgano especializado que refuerza la participación de los pueblos indígenas en las COP y cumplimiento de los objetivos globales de biodiversidad, el reconocimiento del papel de los afrodescendientes en la protección de la biodiversidad, y la creación de un fondo multilateral, Fondo Cali, que busca compartir con los países en desarrollo los beneficios obtenidos por empresas a través dela digitalización del genoma de plantas y animales originarios de sus territorios.

En la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabajará en la finalización de la actualización de sus nuevas metas de protección de la biodiversidad y en la elaboración de la estrategia de financiamiento de la biodiversidad a nivel nacional, con el respaldo del PNUD.

Acción Climática y COP29: La COP29 concluyó en un clima polarizado respecto a las finanzas climáticas. Si bien el ritmo de las negociaciones no siempre estuvo a la altura de la urgencia del desafío, se lograron avances sustanciales en temas clave. En los mercados de carbono, que tienen el potencial de ser transformadores cuando se basan en derechos y corresponden a reducciones reales de emisiones, se llegó a acuerdos importantes.

Las partes también acordaron 300 mil millones de dólares anuales para apoyar a los países en desarrollo en sus ambiciones climáticas, con un esfuerzo liderado por los países desarrollados, y con el objetivo de aumentar esta cifra a través de otras fuentes de financiamiento climático. Esto demuestra que el Acuerdo de París sigue siendo esencial para la acción climática.

En la República Dominicana, el gobierno dominicano diseñará e implementará medidas de adaptación al cambio climático, y actualizará sus compromisos climáticos, o Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), con nuestro apoyo. En 2025, el PNUD seguirá apoyando a los países a través de la iniciativa “Climate Promise”, en alianza con el Consejo Nacional para el Cambio Climático, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para integrar aspectos clave de derechos humanos, género, educación y otros temas tratados por el Sistema de Naciones Unidas, en colaboración con actores del sector privado y la sociedad civil.

Contaminación por plásticos e INC5: Aunque las negociaciones de la INC5 en Corea no lograron un tratado global para frenar la contaminación por plásticos, se evidenció una dinámica poderosa, con más de 100 naciones abogando por un límite en la producción de plásticos.

En la República Dominicana, el gobierno dominicano trabaja para limitar la producción de plástico de un solo uso desde la fuente. El PNUD apoya estos esfuerzos trabajando con el sector privado en sensibilización y capacitación, destacando y ampliando prácticas de producción y consumo sostenibles; y reducir la contaminación de los ecosistemas naturales por plásticos, con proyectos como “Rescate Ozama”. El portafolio de proyectos sobre la contaminación por plásticos fue recientemente destacado en el informe global del PNUD “Combatting plastic pollution for sustainable development: A snapshot of UNDP’s work in 12 countries”.

Protección de la Capa de Ozono y 95ª reunión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal: El Comité llegó a su recta final con la decisión sobre las directrices de financiación de la eliminación de los HFCs (hidrofluorocarbonos, que aceleran el cambio climático), los debates sostenidos para lograr esta decisión demostraron el compromiso de los miembros del Comité para continuar cosechando éxitos en la implementación de este protocolo.

Se acordó que los países en desarrollo dispondrán de flexibilidad para priorizar los HFC, definir sectores, seleccionar tecnologías y alternativas y elaborar y aplicar estrategias para cumplir con las obligaciones relativas a los HFC sobre la base de sus necesidades específicas y circunstancias nacionales y aplicando los criterios que determine cada país, esto en el marco de la implementación de la enmienda de Kigali.

En la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales implementa el Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali, para reducir o eliminar la emisión de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono y que aceleran el cambio climático, con apoyo del PNUD, y otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas y cooperantes internacionales.

El PNUD espera seguir fortaleciendo la confianza que el gobierno dominicano ha depositado en nosotros para participar en estos espacios multilaterales, brindando un apoyo cada vez más transversal y ambicioso para la protección del planeta.

Sobre el autor

Pierre Candelon es Oficial de programas de sostenibilidad de PNUD RD. El es un especialista en políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo y el cambio climático, con más de 10 años de experiencia en diversos entornos (público, privado y académico), abarcando diferentes regiones del mundo. En su rol en el PNUD en la República Dominicana, lidera el diseño y la implementación del portafolio de cambio climático del PNUD, brindando apoyo en la gestión de iniciativas en los ámbitos de la contaminación ambiental y la biodiversidad. Además, por su especialización en diplomacia ambiental, ha ofrecido asesoramiento técnico y político a la delegación de la República Dominicana ante la CMNUCC. Él tiene una doble Master of Science en Desarrollo Internacional de la University of East Anglia (Reino Unido) y en Políticas Ambientales de AgroParisTech (Francia), y enseña en SOAS, University of London.

