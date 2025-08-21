El apoyo de Paterson a Eric Adams: ¿un paso significativo para la comunidad dominicana?

Nueva York. Dominicanos residentes en el Alto Manhattan valoran como un paso de avance significativo para el alcalde Eric Adams, en sus aspiraciones reeleccionista, el apoyo público que recibiera la semana pasada del ex gobernador del estado, David Paterson.

Recientemente, Parteson hizo un llamado a los diferentes candidatos a la alcaldía para que se «unan detrás de un solo contendiente, para tener la mayor posibilidad de superar al favorito socialista demócrata».

Los quisqueyanos sostienen que Paterson basa su respaldo al alcalde porque en estos cuatro años ha logrado cambios enormes, probablemente desde la administración de Michael Bloomberg.

Paterson argumentó que Adams se encuentra en una posición comparable a la de Zohran Mamdani, en un momento similar de las primarias demócratas que finalmente ganó.

El ex gobernador de NY afirmó que apoya a Adams sobre Andrew Cuomo, porque cree que el también exgobernador no estuvo a la altura de las circunstancias al ser derrotado por Mandami.

En documento de prensa, los quisqueyanos especifican que ese llamado del ex gobernador  Paterson en apoyar a Adams es el más saludable y conveniente para la Gran Manzana por su lucha en beneficiar los neoyorkinos de menos ingresos, entre ellos nuestra comunidad dominicana.

Este criterio es compartido por los quisqueyanos Julián Marrero, Ernesto Ortiz, Altagracia Contreras, Mélido Báez, Hugo Alcántara, Mildred de Jesús, Pedro Lluberes, Stalin Reynoso, Carlos Ml. Adamés, Iris Sambrano, Emiliano Soto, Kelvin Sierra, Silvio del Orbe, Clemente López, Silfredo Luna, Aurelio Rojhas, Sofia de Duarte, y Rodolfo Liberato, entre otros,

Añaden que los dominicanos debemos sentirnos agradecidos con el alcalde Adams porque ha dicho presente a favor de la República Dominicana en diferentes circunstancias, «y como le dimos el apoyo en las elecciones pasadas, exhortamos a nuestros compatriotas hacer lo mismo este próximo 4 de noviembre».

Ramón Mercedes

