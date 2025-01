Apoyo de LA a González Urrutia fortalece la democracia

Edmundo González Urrutia, considerado por la comunidad internacional legítimo presidente electo de Venezuela, en contraposición al dictador Nicolás Maduro que desvalijó las elecciones, recibirá el jueves oficialmente del gobierno dominicano en el Palacio Nacional un respaldo firme a la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad venezolana, acompañado de ocho ex mandatarios latinoamericanos en representación de sus 37 colegas integrantes del grupo Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA).

Los expresidentes del continente que vienen a Santo Domingo para reunirse con Luis Abinader, González Urrutia y acompañantes, así como altos cargos del gobierno dominicano, son: Hipólito Mejía, (República Dominicana); Jorge Quiroga (Bolivia); Laura Chinchilla (Costa Rica); Andrés Pastrana (Colombia); Jamil Mahuad (Ecuador); Felipe Calderón (México), Vicente Fox (México) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).. También participará el secretario general de IDEA, Asdrúbal Aguiar. Mejía es el único ex gobernante nacional miembro de la Iniciativa Democrática; no forman parte de la entidad Leonel Fernández ni Danilo Medina.

González Urrutia, colíder del Movimiento Democrático Venezolano junto a Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad, llegará a Santo Domingo en la última etapa de una gira internacional a través de Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, antes de su pretendido arribo el viernes a Caracas para intentar juramentarse en el Palacio de Miraflores, un acontecimiento improbable, pues allí le aguarda su apresamiento seguro por la tiranía madurista, quien ha embadurnado las paredes de la capital venezolana ofreciendo una recompensa de US100,000 dólares por su captura. Maduro se apresta a continuar en el cargo ese mismo día.

Mientras tanto, el acto que encabezará el presidente Abinader, “simboliza” –ha afirmado su portavoz Homero Figueroa-, “el compromiso regional con los valores democráticos y la gobernabilidad legítima en América Latina”. El encuentro palaciego se enfocará en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela. Hablarán, el canciller Roberto Álvarez, González Urrutia, Abinader y un ex gobernante aún no designado.

La carta constitutiva de Idea describe al grupo como “un foro internacional no gubernamental de ex mandatarios, demócratas respetuosos de la alternabilidad democrática durante sus desempeños, que patrocina la Fundación Idea Democrática como objeto primordial. Desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos, reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, así como favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada”. La Declaración de Panamá sobre Venezuela fue firmada el 9 de abril del 2015.

Finalmente, opino que el respaldo de Abinader a González Urrutia fortalece la democracia dominicana, situándola en abierta confrontación contra regímenes dictatoriales que subvierten la libertad, la democracia y los derechos humanos fundamentales.