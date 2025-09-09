Apple lanza el iPhone 17 y revoluciona su ecosistema con nuevos dispositivos

En su esperado evento “Awe Dropping”, Apple ha presentado una gama de dispositivos que marcan un nuevo capítulo en la innovación tecnológica. La estrella del evento fue la serie iPhone 17, que incluye el iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el sorprendente iPhone 17 Air, el modelo más delgado jamás creado por la compañía, con apenas 5.5 mm de grosor.

Todos los modelos incorporan el nuevo chip A19, mientras que los Pro cuentan con el A19 Pro, fabricado con tecnología de 3 nanómetros para mayor eficiencia y rendimiento. El diseño también ha evolucionado, con una nueva barra de cámara trasera y materiales más premium.

Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3

La nueva generación de relojes inteligentes trae mejoras significativas. El Apple Watch Series 11 podría incluir funciones de salud avanzadas como monitoreo de presión arterial. El Apple Watch SE 3 adopta una pantalla más grande, mientras que el Apple Watch Ultra 3 incorpora conectividad satelital para llamadas de emergencia sin necesidad de un iPhone.

AirPods Pro 3: más que sonido Los nuevos AirPods Pro 3 integran sensores biométricos para monitorear ritmo cardíaco y temperatura corporal, además de ofrecer traducción en tiempo real y una calidad de sonido mejorada gracias al chip H3.

Disponibilidad Las preventas comienzan el 12 de septiembre y los productos estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.