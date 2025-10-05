Aprendamos a soltar nuestras cargas

Aprendamos a soltar nuestras cargas

He aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Isaías 43:19

Dios siempre está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces estamos tan inmersos en la rutina y en los afanes que pasamos por alto lo grandioso  de su obra.

Si aprendiéramos a tomar dominio de nuestras emociones y a mirar con los ojos de la fe, entenderíamos que no hay razón para preocuparnos porque él ya está moviéndose a nuestro favor. Pero la prisa y la ansiedad nos arrastran haciéndonos partícipes de un sistema que solo produce cansancio y desesperación.

En medio de esa condición terminamos tomando decisiones fuera de su plan. Entonces lo que hacemos no lleva su sello, sino que responde a nuestra voluntad porque hemos desplazado al Señor.

Los hechos no suceden cuando los deseamos ni como los imaginamos. Ocurren en el tiempo perfecto de Dios. Por eso, aprendamos a soltar nuestras cargas y a confiar plenamente en él porque todo lo que hace siempre es lo mejor.

