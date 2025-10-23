De esta manera ocultaron marihuana en un vehículo en San Juan de la Maguana

De esta manera ocultaron marihuana en un vehículo en San Juan de la Maguana

Dos hombres y una mujer fueron apresados por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), cuando fueron sorprendidos transportando de manera oculta, varios paquetes de un vegetal, presumiblemente marihuana, dentro de un tanque adaptado debajo de un vehículo en San Juan de la Maguana.

La patrulla militar del Destacamento Matayaya, detuvo el carro marca Hyundai, modelo Sonata, color blanco, placa A839457, conducido por Santo Rodríguez Rodríguez, quien iba acompañado por Eugenio Lora y Yulissa Bautista Del Carmen, quien alegó haber tomado una bola para viajar en ese vehículo.

Durante la inspección del vehículo, los miembros del ERD detectaron un tanque adaptado en la parte inferior, dentro del cual fueron localizados diez (10) paquetes de un vegetal de color verde, envueltos en cinta adhesiva y plástico negro, presumiblemente marihuana.

El vehículo, la sustancia ocupada y los detenidos se encuentran bajo custodia en la referida unidad militar, para ser puestos a disposición de las autoridades competentes, a través de los canales correspondientes.

