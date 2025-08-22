Apresan a varios empleados del Ministerio de Agricultura

Apresan a varios empleados del Ministerio de Agricultura

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, apresaron la mañana de este viernes a varios empleados del Ministerio de Agricultura, acusados de corrupción administrativa.

La información fue confirmada a Hoy Digital por una fuente de entero crédito, la cual indicó que entre los detenidos figura el jefe de seguridad del ministro Limber Cruz López, el coronel policial Santiago Vesalio Regalado, y el jefe de seguridad de la institución, el militar israelí Harel Katz.

De igual forma, las autoridades retuvieron a un grupo de empleados del área financiera del Ministerio, e investigan al jefe de gabinete, Fredy Fernández.

Los arrestos se ejecutaron en la sede del Ministerio de Agricultura, ubicada en la avenida John F. Kennedy, Km 6 ½, Distrito Nacional.

Te puede interesar: ¿La libra de pollo a RD$125? Ministro de Agricultura dice «eso no es verdad»

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

Apresan a varios empleados del Ministerio de Agricultura
Apresan a varios empleados del Ministerio de Agricultura
22 agosto, 2025
Capital humano: el gran tesoro intangible de los países en vía de desarrollo
Capital humano: el gran tesoro intangible de los países en vía de desarrollo
23 julio, 2025
Cebolleros demandan pago más RD$200 MM
Cebolleros demandan pago más RD$200 MM
15 julio, 2025
Video: Autoridades realizan varios allanamientos por aire y tierra en Cotuí
Video: Autoridades realizan varios allanamientos por aire y tierra en Cotuí
1 julio, 2025
Llegan a puerto EEUU primeros furgones de uvas de mesa dominicana
Llegan a puerto EEUU primeros furgones de uvas de mesa dominicana
28 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo