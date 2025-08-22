Apresan a varios empleados del Ministerio de Agricultura

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, apresaron la mañana de este viernes a varios empleados del Ministerio de Agricultura, acusados de corrupción administrativa.

La información fue confirmada a Hoy Digital por una fuente de entero crédito, la cual indicó que entre los detenidos figura el jefe de seguridad del ministro Limber Cruz López, el coronel policial Santiago Vesalio Regalado, y el jefe de seguridad de la institución, el militar israelí Harel Katz.

De igual forma, las autoridades retuvieron a un grupo de empleados del área financiera del Ministerio, e investigan al jefe de gabinete, Fredy Fernández.

Los arrestos se ejecutaron en la sede del Ministerio de Agricultura, ubicada en la avenida John F. Kennedy, Km 6 ½, Distrito Nacional.

