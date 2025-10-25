Apresan a la artista urbana “Masha” y a un hombre: te revelamos el motivo

La Policía Nacional informó este sábado que agentes de la institución detuvieron a la artista urbana Asly Mariel Victoriano, conocida en el medio artístico como “Masha”, junto a un hombre durante un operativo preventivo en el que fueron ocupados dos paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana.

“Masha fue detenida junto a un hombre identificado como Claudio Víctor Santana, alrededor de las 11:00 de la noche del viernes 24 de octubre, cuando los agentes realizaban un recorrido de supervisión por la calle Licey esquina París, del sector Villa Francisca, Distrito Nacional», manifestó la institución mediante un comunicado.

De acuerdo con el reporte, los ocupantes del vehículo marca Daihatsu Mira, color gris, placa AA82896, se desplazaban a alta velocidad en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, intentaron emprender la huida, pero fueron interceptados de inmediato.

«Al ser requisado el vehículo, los agentes encontraron en el baúl dos paquetes envueltos en papel negro y transparente, conteniendo un vegetal con características similares a la marihuana», dijo.

La Policía agregó que durante el procedimiento, a la detenida “Masha” le fue ocupada una cartera color rojo con un celular y la suma de RD$100.00 pesos, mientras que a su acompañante se le ocupó un teléfono móvil y RD$50.00 pesos.

Tanto los detenidos como lo ocupado fueron trasladados a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a fin de profundizar las investigaciones y determinar las responsabilidades legales pertinentes.

Te puede interesar: ¿Red de apuestas en NBA? Lo que se sabe del escandalo que sacudió la liga