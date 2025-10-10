Apresan a Rodolfo Ramírez, pareja de mujer desaparecida en San Cristóbal

Policía Nacional y Ministerio Público apresan hombre acusado de la desaparición de su pareja sentimental reportada como desaparecida en San Cristóbal

San Cristóbal. – La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, apresó a Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez, de 50 años, como presunto autor de la desaparición de su pareja sentimental, Lisset Melenciano Tejada, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre de 2025 en esta provincia.

El arresto se produjo en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal competente, tras el levantamiento de evidencias, incluyendo restos humanos calcinados, prendas preciosas, entre otras.

Durante las labores de búsqueda e investigación, las autoridades localizaron restos humanos calcinados en la residencia de la víctima, ubicada en el sector Kilómetro 3½ del municipio cabecera. Los indicios recolectados hacen presumir que corresponden a la señora Melenciano Tejada.

En la inspección técnica, agentes investigadores y representantes del Ministerio Público detectaron un área de tierra removida frente a la vivienda. En ese punto fue hallado un hoyo parcialmente cubierto con ramas y rastros de combustible (gasoil), donde se encontraron fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano.

Todo el material levantado fue embalado bajo los protocolos de cadena de custodia y remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizan los análisis correspondientes para confirmar la identidad de la víctima y determinar las circunstancias precisas del hecho.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reiteran su compromiso con la investigación exhaustiva y el esclarecimiento total del caso, a fin de que los responsables respondan ante la justicia.