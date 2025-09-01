Apresan a uno de los presuntos autores de muerte de tres personas en Herrera

Apresan a uno de los presuntos autores de muerte de tres personas en Herrera

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, apresó a uno e identificó a otros dos de los presuntos responsables del conflicto social ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste, donde tres reconocidos delincuentes resultaron muertos y otro herido por proyectiles de arma de fuego.

El detenido fue identificado como Óscar Enrique Ortega, a quien se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal. Ortega está bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Asimismo, las investigaciones permitieron identificar a otro de los presuntos autores, Óscar Alberto Feliz Marte (a) Barba Negra, quien se mantiene prófugo y es activamente buscado por los equipos de investigación de la institución. También identificó como Migue a un tercer implicado en el triple homicidio.

Se recuerda que en el hecho resultaron muertos José Eduardo Ciprián Lebrón (a) Chuki, de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (a) Toni Papeleta, de 47, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de bala, mientras que José Adonis Pérez García permanece ingresado en un centro de salud.

La Policía reiteró que continúa desarrollando acciones investigativas, incluyendo levantamiento de evidencias y entrevistas, con el objetivo de ubicar y apresar a todos los implicados en este hecho.

