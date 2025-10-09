Apresan alumno en escuela de Brooklyn con armas de fuego cargada

Apresan alumno en escuela de Brooklyn con armas de fuego cargada

Nueva York. Un estudiante de 17 años, no identificado por las autoridades, fue apresado a principio de semana en el interior de la escuela secundaria East Brooklyn, ubicada en el 9517 Kings Highway, en dicho condado, portando un arma de fuego cargada.

En dicho centro educativo hay 200 estudiantes, el 74% son afroamericanos; 20% hispano, entre ellos decenas de dominicanos; 2% blanco; 2% asiático; 1% nativo americano; y 1% nativo de Hawái. 

El adolescente fue encontrado con el arma en su cintura y un «estudiante valiente», expresó su preocupación y alertó a los administradores.

Lee más: Policía Nacional ocupa armas de fuego, municiones y otros elementos en Haina Oriental

El Departamento de Policía de NYC y el personal escolar recuperaron el arma de forma segura, nadie resultó herido, no hubo amenazas a la escuela, porque las autoridades siguieron todos los procedimientos de seguridad.

Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre el motivo ni cómo el adolescente obtuvo el arma.

Esta escuela se enfoca en ofrecer clases pequeñas, con un máximo de 20 a 25 estudiantes por clase, y proporciona relaciones individualizadas a través de consejeros.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Apresan alumno en escuela de Brooklyn con armas de fuego cargada
Apresan alumno en escuela de Brooklyn con armas de fuego cargada
9 octubre, 2025
ADP pide esclarecer grabación de video musical en escuela pública de Invivienda
ADP pide esclarecer grabación de video musical en escuela pública de Invivienda
29 septiembre, 2025
Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela
Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela
27 septiembre, 2025
Niños haitianos con temor ir a escuela
Niños haitianos con temor ir a escuela
20 septiembre, 2025
Tres de cada diez niños de Haití dicen que asistir a la escuela implica un “alto riesgo”
Tres de cada diez niños de Haití dicen que asistir a la escuela implica un “alto riesgo”
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Una propuesta

Una propuesta

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo