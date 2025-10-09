Nueva York. Un estudiante de 17 años, no identificado por las autoridades, fue apresado a principio de semana en el interior de la escuela secundaria East Brooklyn, ubicada en el 9517 Kings Highway, en dicho condado, portando un arma de fuego cargada.

En dicho centro educativo hay 200 estudiantes, el 74% son afroamericanos; 20% hispano, entre ellos decenas de dominicanos; 2% blanco; 2% asiático; 1% nativo americano; y 1% nativo de Hawái.

El adolescente fue encontrado con el arma en su cintura y un «estudiante valiente», expresó su preocupación y alertó a los administradores.

El Departamento de Policía de NYC y el personal escolar recuperaron el arma de forma segura, nadie resultó herido, no hubo amenazas a la escuela, porque las autoridades siguieron todos los procedimientos de seguridad.

Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre el motivo ni cómo el adolescente obtuvo el arma.

Esta escuela se enfoca en ofrecer clases pequeñas, con un máximo de 20 a 25 estudiantes por clase, y proporciona relaciones individualizadas a través de consejeros.