Apresan hombre por la muerte de su hijo en un año y ocho meses en Los Guandules

Policía Nacional y MP apresan hombre por muerte de hijo 1 y 8 meses en Los Guandules, DN

-Se amplían las investigaciones para establecer las reales circunstancias en que se produjo el hecho.

Agente policiales, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron este domingo a un hombre por la muerte a causa de asfixia de su hijo de un año y ocho meses, hecho bajo investigación ocurrido en el sector Los Guandules, Distrito Nacional.

Se trata de Dionys Anderson Zabala Reyes, quien se encuentra bajo custodia policial mientras se profundizan las investigaciones, a fin de establecer las circunstancias del lamentable suceso.

Durante la fase inicial del proceso ha sido procesada la escena y entrevistado varias personas, incluyendo familiares directos del ahora detenido, quienes manifestaron haber detectado un comportamiento inusual durante los últimos días.

Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo.