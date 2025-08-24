Apresan hombre por la muerte de su hijo en un año y ocho meses en Los Guandules

  • Hoy
Apresan hombre por la muerte de su hijo en un año y ocho meses en Los Guandules

Policía Nacional y MP apresan hombre por muerte de hijo 1 y 8 meses en Los Guandules, DN

-Se amplían las investigaciones para establecer las reales circunstancias en que se produjo el hecho.

Agente policiales, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron este domingo a un hombre por la muerte a causa de asfixia de su hijo de un año y ocho meses, hecho bajo investigación ocurrido en el sector Los Guandules, Distrito Nacional.

Se trata de Dionys Anderson Zabala Reyes, quien se encuentra bajo custodia policial mientras se profundizan las investigaciones, a fin de establecer las circunstancias del lamentable suceso.

Durante la fase inicial del proceso ha sido procesada la escena y entrevistado varias personas, incluyendo familiares directos del ahora detenido, quienes manifestaron haber detectado un comportamiento inusual durante los últimos días.

Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Apresan hombre por la muerte de su hijo en un año y ocho meses en Los Guandules
Apresan hombre por la muerte de su hijo en un año y ocho meses en Los Guandules
24 agosto, 2025
¿Le falló el Estado a la niña de Los Guandules? Inaipi tenía una denuncia sobre los maltratos
¿Le falló el Estado a la niña de Los Guandules? Inaipi tenía una denuncia sobre los maltratos
22 agosto, 2025
Testigos en shock: un hombre y su vehículo desaparecieron bajo las aguas del Malecón
Testigos en shock: un hombre y su vehículo desaparecieron bajo las aguas del Malecón
21 agosto, 2025
Pareja acusada de la muerte de niña en Los Guandules irá a prisión
Pareja acusada de la muerte de niña en Los Guandules irá a prisión
21 agosto, 2025
La Policía reapresa a «Copita» tras fugarse en Azua; otros cinco están detenidos por la fuga
La Policía reapresa a «Copita» tras fugarse en Azua; otros cinco están detenidos por la fuga
20 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Gran dedicatoria a Marichal

Gran dedicatoria a Marichal

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

Siguen conciertos “Viva la patria”

Siguen conciertos “Viva la patria”

RD$400 millones para Agrodosa

RD$400 millones para Agrodosa

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

Edición impresa, sábado 23 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 23 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo