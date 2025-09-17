Apresan joven acusado de matar adolescente supuestamente por un “vaper”

La Policía Nacional informó este miércoles el apresamiento de un joven acusado de ocasionarle la muerte con arma blanca a un adolescente, durante una riña ocurrida en el sector Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste.

Se trata de Rancel Mata Encarnación, de 19 años, quien fue detenido por la muerte del menor Josué Martínez Reinoso, de 17 años, a causa de herida corto punzante en el pecho.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se originó por una disputa relacionada con un vaper (cigarrillo electrónico), lo que desencadenó una agresión mutua entre ambos jóvenes. En medio del conflicto, Martínez Reinoso resultó herido y falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario de la zona.

El detenido se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que el cuerpo del adolescente fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos de rigor.