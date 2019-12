Aprobación del juicio Trump enciende escenario político

La crispación política en EE.UU. tras la aprobación de los cargos políticos en la Cámara de Representantes contra el presidente Donald Trump se recrudeció ayer, jueves, con acusaciones mutuas entre los líderes republicanos y demócratas en el Congreso, y los insistentes ataques al proceso por parte del mandatario.

“Fui enjuiciado políticamente anoche sin un solo voto republicano con la continuación de los demócratas que no hacen nada en la mayor Caza de Brujas de la Historia de EE.UU.”, tuiteó Trump a primera hora. La división en el Congreso, con los demócratas con mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos en el Senado, quedó patente de nuevo con el cruce de ataques verbales el día después de la histórica votación, que dio luz verde a un juicio político contra Trump en la Cámara Alta.

“Seamos claros- el voto de ayer de la Cámara (Baja) no fue un juicio neutral. Fue el final predeterminado de una cruzada partidista”, remarcó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, en una intervención. McConnell lamentó que la “ira partidista” de los demócratas haya creado “un nuevo precedente tóxico que tendrá eco en el futuro”.

Como consecuencia y por tercera vez en su historia, EE.UU. vivirá un juicio político a un presidente después de que la Cámara Baja aprobara el miércoles los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra el mandatario por presiones a Ucrania para que investigara a su rival político, el exvicepresidente Joseph Biden. El procedimiento marca ahora que la demócrata Nancy Pelosi, como presidenta de la Cámara de Representantes, debe entregar los cargos contra Trump al Senado para que se inicie el juicio político que lleve a su absolución o condena y posterior destitución. El último giro de guión, sin embargo, amenaza con postergar los tiempos para el inicio del proceso. Pelosi ha declarado que no tiene claro cuándo dará ese paso alegando que los republicanos que controlan el Senado no han ofrecido garantías de un juicio político justo para la oposición. “Por el momento no hemos visto nada que nos parezca justo. Así que esperemos a que sea justo. Y cuando veamos que lo es, enviaremos a nuestros representantes”, dijo la líder demócrata sobre los republicanos en el Senado.