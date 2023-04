Por: Wendy Berroa

Definitivamente el mes de abril va súper rápido y me surge una pregunta ¿qué estás haciendo con ese tiempo y con cada día de tu vida?

Esa es una pregunta importante porque «el tiempo es oro» literalmente y es de sabios saber aprovecharlo. Salomón dice: Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento: Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir; un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Eclesiastés 1:1

Mientras el tiempo pasa es fundamental que aprendas a aprovecharlo al máximo en todas las áreas de tu vida; personal, familiar, negocios y espiritual.

En las sagradas escrituras nos aconsejan, específicamente en efesios 15: 16-17 Mirad, pues, con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor.

En particular, te cuento que he tenido que hacer muchísimos cambios y modificaciones porque quiero aprovechar cada día, tener más tiempo para VIVIR, si, VIVIR disfrutando de cada momento, cada segundo con mi familia, mis amigos también quiero ser productiva en mi trabajo, en el tiempo que le dedico a mi emprendimiento, a las capacitaciones que necesito y quiero realizar, y porque no a crecer, como ser humano, como profesional y eso requiere tiempo.

Hoy quiero compartirte unos consejos para que apliques y puedas ser productivo en todo lo que emprendas.

Lee más: Jackie Guerrido quiere pasar del tiempo a las variedades

Organiza tus prioridades de vida. Con esto quiero decir que tienes que crear un listado de aquellas cosas que son más importantes para ti y enfocarte en habilitar tiempo para aprovecharlo al máximo en esta área. Recuerda, cuando estamos bien con nuestras emociones y familia tenemos un balance en nuestra vida y a la vez nos sentiremos más felices.

Crea un horario para cada cosa que hagas en el día. Yo por mi parte divido mi semana por días para enfocarme exactamente en ello sin distracciones.

Elimina las distracciones que te roban tiempo y no te permiten lograr que te enfoques en eso que has determinado hacer.

En fin, he aprendido muchas cosas que quiero seguir compartiendo contigo y hoy he querido compartirte estos consejos para que seas más productiva y logres completar las metas que te has propuesto, crea, trabaja, disfruta para eso Dios te dio el tiempo, para que lo aproveches y puedas sacar el máximo en todo lo que emprendas

Espero te sirvan y lo puedas aplicar en tu día a día, a veces los pequeños pasos hacen la diferencia.