Aprueban Código Laboral en segunda lectura: ¿Qué pasó con la cesantía?

El senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar, informó este jueves que el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto del nuevo Código Laboral, manteniendo intacta la cesantía, tras los diversos diálogos sostenidos con los sectores que habían planteado su modificación.

«Acabamos de aprobar en segunda lectura el proyecto de Ley Orgánica del Código Laboral, manteniendo intacta la cesantía. Ahora pasa a la Cámara de Diputados!», expresó Fulcar a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

La aprobación se produce luego de semanas de debates entre representantes empresariales y sindicales sobre posibles cambios al régimen de cesantía, considerado uno de los puntos más sensibles de la reforma.

El 30 de septiembre, el Senado había aprobado en primera lectura el proyecto de ley que modifica la Ley 16-92, del Código de Trabajo de la República Dominicana, vigente desde 1992.

En esa ocasión, el senador Rafael Barón Duluc Rijo explicó que las modificaciones buscan adecuar el marco legal a las condiciones del mercado laboral actual, tomando en cuenta las necesidades tanto de los empleadores como de los trabajadores.

A pesar de las diferencias, el debate sobre la cesantía siguió en el centro de la discusión. Este miércoles, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, reiteró que el sector empresarial considera necesario “modificar, no eliminar” las condiciones de la cesantía, con el objetivo de equilibrar las cargas y fomentar la creación de empleos formales.

Síguenos como periodicohoyrd