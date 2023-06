Aprueban venta de «carne cultivada» de pollo en laboratorio

La medida apunta a eliminar la muerte de animales y reducir los impactos ambientales del pastoreo y cultivo de alimentos animales

Por primera vez, los reguladores estadounidenses aprobaron ayer la venta de pollo hecho de células animales, permitiendo a dos empresas de California ofrecer carne “cultivada en el laboratorio” a restaurantes y eventualmente supermercados de la nación.

El Departamento de Agricultura dio la luz verde a Upside Foods y Good Meat, firmas empeñadas en ser primera en EU en vender carne que no proviene de animales sacrificados sino de lo que se llama carne “cultivada” que va del laboratorio a la mesa.

La medida inicia una nueva era que apunta a eliminar la muerte de animales y reducir los impactos ambientales del pastoreo, el cultivo de alimentos para animales y los desechos animales. “En lugar de dedicar tanta tierra y tanta agua a alimentar los animales que serán sacrificados, podemos hacer algo distinto”, dijo Josh Tetrick, cofundador y director general de Eat Just, la operadora de Good Meat.

Las firmas recibieron la aprobación de los inspectores federales requerida para vender carne y pollo en EEUU. Previamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos consideró que los productos de las dos eran aptos para el consumo. Una empresa fabricante llamada Joinn Biologics, que trabaja con Good Meats, también recibió la aprobación.

Esta carne es cultivada en tanques de acero con células provenientes de un animal vivo, un huevo fertilizado o un banco especial de células. En el caso de Upside, sale en planchas grandes a las que luego se les da la forma de chuletas de pollo o salchichas. Good eat, que ya vende carne cultivada en Singapur, el primer país que la autoriza, convierte acumulaciones de células de pollo en chuletas, nuggets, carne deshebrada y satés.

Pero nadie espere que esta carne novedosa aparezca en pollerías de EEUU en futuro previsible. El pollo cultivado es más caro que el pollo tradicional criado en granja y no se lo puede producir en la misma escala que la carne tradicional, dijo Ricardo San Martín, director del Alt:Meat Lab en Universidad Berkeley.

Las empresas prevén servir el nuevo alimento en restaurantes escogidos: Upside se ha asociado con el restaurante Bar Creen de San Francisco, en tanto los platos de Good Meat se servirán en el restaurante de Washington regentado por su chef y dueño José Andrés. Los directivos de las empresas señalan que sus productos son carne, no sustitutos como el Impossible Burger o platos de Beyond Meat, confeccionados con proteínas vegetales.

En el mundo, más de 150 empresas se están concentrando en cultivar carne a partir de células, no solo de pollo sino también de cerdo, cordero, pescado y res, que tienen mayor impacto sobre el ambiente.

Upside, con sede en Berkeley, funciona en un edificio en Emeryville. Recientemente, un grupo de visitantes entró a una cocina comercial donde el chef Jess Weaver preparaba filete de pollo cultivado. La pechuga tenía un color levemente más pálido. Pero su aspecto, aroma y sabor eran idénticos al pollo tradicional.

