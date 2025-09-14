¿Apuesta y gana? Resultados de las loterías del 13 de septiembre

¿Apuesta y gana? Resultados de las loterías del 13 de septiembre

Lotería

Nacional

Juega + Pega +

02 05 14 09 11

Gana Más

41 81 88

Lotería Nacional

39 70 04

Leidsa

Pega 3 Más

04 12 26

Loto Pool

01 04 09 26 30

Super Kino TV

04 06 07 08 09 11 12 21 36 37 45 47 51 57 65 66 67 68 70 72

Quiniela Leidsa

66 95 98

Loto – Loto Más

06 14 20 21 33 35 01 07

Real

Quiniela Real

12 50 49

Loto Pool

24 50 77 61

Loto Real

05 07 15 16 22 33

Loteka

Quiniela Loteka

57 03 86

Mega Chances

05 24 63 06 87

Primera

La Primera Día

03 08 97

Primera Noche

37 87 13

Loto 5

13 10 14 11 29 08

Americanas

New York 3:30

42 60 11

New York 11:30

09 84 24

Florida Día

59 56 12

