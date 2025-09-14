¿Apuesta y gana? Resultados de las loterías del 13 de septiembre

Nacional
Juega + Pega +
02 05 14 09 11
Gana Más
41 81 88
Lotería Nacional
39 70 04
Leidsa
Pega 3 Más
04 12 26
Loto Pool
01 04 09 26 30
Super Kino TV
04 06 07 08 09 11 12 21 36 37 45 47 51 57 65 66 67 68 70 72
Quiniela Leidsa
66 95 98
Loto – Loto Más
06 14 20 21 33 35 01 07
Real
Quiniela Real
12 50 49
Loto Pool
24 50 77 61
Loto Real
05 07 15 16 22 33
Loteka
Quiniela Loteka
57 03 86
Mega Chances
05 24 63 06 87
Primera
La Primera Día
03 08 97
Primera Noche
37 87 13
Loto 5
13 10 14 11 29 08
Americanas
New York 3:30
42 60 11
New York 11:30
09 84 24
Florida Día
59 56 12