“Aquel lado”, Abinader, Deligne y el más grande mall          

Se ha informado que una Corporación iniciará en lo que resta de año la construcción del mall City Center, el más grande centro comercial multifuncional que se haya levantado en nuestro país.

City Center contará con una variedad de marcas de moda, opciones gastronómicas, salas de cine, zonas de entretenimiento infantil, área financiera, centros educativos, gimnasio, casino, áreas médicas y otra gran variedad de negocios.

Algunos pudieran estarse preguntando, ¿y por qué escogieron “aquel lado”, como llamamos los del Distrito Nacional a Santo Domingo Este, SDE?, no sin algún dejo algo despectivo?



La respuesta: De un tiempo acá lo que era Villa Duarte, ensanche Ozama, Alma Rosa, Los Mina, Mandinga, Mendoza, Cancino, etc., es decir, SDE, se ha convertido en el más poblado y dinámico municipio del país, el más vibrante en actividades comerciales, crecimiento inmobiliario, y el de mayor peso electoral.

Antes los barrios y ensanches que conforman el hoy pujante SDE eran de actividad económica y social limitada, y receptores de una acelerada inmigración de casi todo resto del país, que junto a los moradores originales le dieron la vibra que se vive hoy allí.

Primero se asentaron allí los moteles de la autopista a San Isidro, los centros de diversión de la Venezuela, se mudaron MacDonald, Wendy, Kentucky y otras franquicias de comida rápida, las universidades, y los talleres de diferentes tipos de servicios, mientras crecían como verdolaga residenciales y una fuerte clase media.

Los presidentes Joaquín Balaguer, Danilo Medina y Luis Abinader advirtieron que a ese pujante asentamiento humano había que desarrollarle arterias viales que facilitaran y dinamizaran el transporte a las múltiples actividades de tanta gente.

Balaguer inició la construcción de La Ecológica proyectada como una vía expreso. Le construyó 2.08 kms. en sus 10 últimos años; Danilo, que había construido ya la Ciudad Juan Bosch, la llevó hasta ese gran residencial, construyó 8.14 kms en sus 8 años y Luis le construyó 10.21 kms en sus primeros 4 años.

Abinader le creó 2 distribuidores, uno que conecta con la autovía del Este, hacia el Nordeste, y otro que hace conexión con la Circunvalación de Santo Domingo, enlazando a SDE con las regiones Sur y Norte del país.

La gestión Abinader y su eficiente y transparente ministro de Obras Públicas Deligne Ascención Burgos, tiene proyectada la Ecológica para, vía un pequeño tramo en construcción, La Panamericana, conectar con la Avenida de Las Américas, el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, y el Puerto Multimodal Caucedo, terminal de carga hacia varios países caribeños.

Ya, aprovechando la extensión de los últimos dos tramos de La Ecológica, se están levantando nuevos residenciales y centros fabriles adyacentes a esta vía expreso de SDE.

Pero además de La Ecológica, en el Ministerio de Obras Públicas de Ascención Burgos, el presidente Abinader completó las arterias fundamentales de SDE: modernizó la Autopista San Isidro, hoy Coronel Fernández Domínguez llevándola de 2 a 8 carriles.

Avenidas Cor. Fernández Domínguez y La Ecológica ampliadas, extendidas y modernizadas en la gestión del presidente Abinader y el ministro de Obras Públicas Deligne Ascención, ahora parte de las arterias viales que sirven al vibrante crecimiento de SDE.

Además hizo una extensión de La Hípica, ahora Freddy Beras Goico, ampliándola y modernizándola, que conecta la Fernández Domínguez (San Isidro) con la carretera Mella.

El presidente Abinader dispuso también el asfaltado de cientos de kilómetros en barrios y ensanches de SDE, que han contribuido a mejorar sensiblemente la calidad de vida de todo ese conglomerado humano, y le terminó al fin la Ciudad Judicial que alojará a los jueces, el Ministerio Público y la Oficina del Defensor Público, obra iniciada en 2018 por el presidente Medina,

La obra de conexión vial realizada por Abinader y Deligne explica por qué ahora levantarán “de aquel lado”, el más grande mall con que cuente el país, por qué el propietario de una de las más poderosas cadenas de supermercados al ver la envergadura de los trabajos del MOPC en La Ecológica llamó a Deligne para agradecerle y decirle que habían decidido mudar su centro de acopio en la zona de la nueva vía expreso.

Y explica, además, comentan algunos, por qué pese a la campaña negativa que se le hizo al alcalde Manuel Jiménez, el pueblo de SDE votó masivamente de nuevo por el PRM y aliados y eligió a Dio Astacio alcalde.

Sobre la historia de eficiencia, transparencia y el afán de Deligne por la conectividad vial logrado en buena parte del país tengo más qué contar, lo cual haré en un próximo artículo, pues lo que es éste, se puso muy largo.