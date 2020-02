Aquí los nominados a los premios Oscar 2020

La estremecedora Joker encabeza la lista de películas nominadas a los premios Oscar.

El filme, protagonizado por Joaquin Phoenix, compite en 11 categorías, entre ellas mejor película, mejor director y mejor actor.

The Irishman (“El irlandés”), “1917” (que ganó el Golden Globe a mejor película dramática este mes) y Once Upon A Time In Hollywood (“Érase una vez… en Hollywood”) le siguen con 10 nominaciones cada una.

Por otro lado, el actor español Antonio Banderas consiguió su primera nominación al Oscar por su papel en el filme de Pedro Almodóvar “Dolor y Gloria”, que también ha sido nominado en la categoría de mejor película internacional.

Una de las sorpresas son las 6 nominaciones que recibió la película surcoreana “Parásitos”, que compite en las principales categorías.

La actriz Scarlett Johansson también tiene mucho que celebrar al ser nominada como mejor actriz principal y mejor actriz de reparto.

Alrededor de 9.000 miembros de la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitieron sus votos para escoger a los candidatos que competirán este 9 de febrero por una o más estatuillas.

La 92ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y, al igual que el año pasado, no tendrá presentador.

Lista de nominados

Mejor película

Ford v Ferrari

The Irishman(“El irlandés”)

“1917”

Marriage Story (“Historia de un matrimonio”)

Jojo Rabbit

Little Women (“Mujercitas”)

Once Upon A Time In… Hollywood (“Érase una vez… en Hollywood”)

Joker

Parasite (“Parásitos”)

Mejor dirección

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon A Time In… Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, “1917”

Todd Phillips, Joker

Mejor actor

Antonio Banderas, “Dolor y gloria”

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes (“Los dos papas”)

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In… Hollywood

Mejor actriz

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell (“El escándalo”)

Renée Zellweger, “Judy”

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time… In Hollywood

Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood (“Un buen día en el vecindario” o “Un amigo extraordinario”)

Al Pacino, The Irishman

Anthony Hopkins, The Two Popes

Joe Pesci, The Irishman

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Mejor guion original

Parasite

Marriage Story

Once Upon A Time In… Hollywood

Knives Out

“1917”

Mejor guion adaptado

Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Mejor edición

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Mejor película internacional

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Les Misérables (Francia)

“Dolor y gloria” (España)

Parasite (Corea del Sur)

Mejor película de animación

How to Train Your Dragon: The Hidden World (“Cómo entrenar a tu dragón III”)

Missing Link (“Sr. Link”)

Toy Story 4

I Lost My Body

Klaus

Mejor documental

American Factory

The Edge ofDemocracy

For Sama

Honeyland

The Cave

Mejor corto documental

In The Absence

Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Mejor diseño de producción

The Irishman

Jojo Rabbit

“1917”

Once Upon a Time in… Hollywood

Parasite

Mejor canción original

“(I’m Gonna) Love Me Again”, Rocketman

“Stand Up”, “Harriet”

“Into the Unknown”, Frozen II

“I Can’t Let You Throw Yourself Away”, Toy Story 4

“I’m Standing With You”, Breakthrough

Mejores efectos especiales

Avengers: The Endgame

The Irishman

The Lion King (“El rey león”)

“1917”

Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejor maquillaje y peinado

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil(“Maléfica: dueña del mal”)

“1917”

Mejor cinematografía

The Irishman

Joker

The Lighthouse (“El faro”)

“1917”

Once Upon a Time… In Hollywood

Mejor corto de acción

Brotherhood

Nefta Football Club

The neighbors’ window

Saria

A Sister

Mejor corto animado

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor vestuario

Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon A Time In… Hollywood

Mejor banda sonora

Joker

Little Women

Marriage Story

“1917”

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Mejor edición de sonido

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In… Hollywood

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In… Hollywood