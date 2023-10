Aquilino Serrata: “Escogencia de candidato alcaldía SDO del PRM ha multiplicado apoyo a mis aspiraciones”

El precandidato a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo (FP) por el municipio Santo Domingo Oeste, Aquilino Serrata (Son), aseguró que ganará cómodamente las elecciones municipales en febrero del próximo año, con el respaldo de dirigentes de todos los partidos políticos y sectores de la sociedad, que no quieren que vuelva la familia que gobernó el municipio por más de 18 años y lo dejó sumido en el atraso, abandono y la arrabalización.

“Mi celular no ha dejado de sonar desde la celebración de las primarias del PRM, se me está descargando constantemente, por las llamadas de decenas de dirigentes de todas las organizaciones políticas y sectores de la sociedad civil, que se han puesto a nuestra disposición para trabajar a favor de nuestras aspiraciones”, explicó.

Señaló que después de las primarias del PRM su candidatura se ha multiplicado, porque en SDO no quieren que la alcaldía vuelva a caer en las manos de la familia que la dirigió por más de 18 años, trayendo solo arrabalización, desorden, anarquía y caos en las comunidades, sectores y barrios que componen el municipio.

“Nosotros tememos que los logros que se obtuvieron en la gestión del PRM en todo el municipio puedan desaparecer, porque el candidato escogido por el partido oficial ha demostrado incapacidad y desconocimiento total de lo que debe ser un gerente de la municipalidad, indicaron los dirigentes comunitarios y políticos”, dijo el precandidato de la FP.

Aquilino Serrata puntualizó que será el alcalde de SDO, no solamente con el respaldo de la dirigencia de todas las organizaciones políticas, sino también de amplios sectores del municipio, que no quieren que vuelvan el ex alcalde, cuya gestión la caracterizaron la incapacidad, la arrabalización y el clientelismo político.