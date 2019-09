AR En Los Deportes. Alegría por la futura exaltación de Roosevelt Comarazamy

Qué bien me sentí el pasado viernes cuando leí que Roosvelt Comarazamy sería exaltado al pabellón de los inmortales del deporte dominicano.

En esta misma columna había escrito varias veces que don Roos merecía un espacio en el nicho de los inmortales.

Al conocer la información de inmediato lo llamé para entrevistarlo en nuestro programa de radio que se transmite de lunes a viernes por Hits 92.

Roosvelt nos dijo que estaba contento con su elección y cuando recibió la noticia solo pensó en su padre don Francisco Comarazamy, ex director del Listín Diario y quien provocó en Roos la pasión por el periodismo por encima del derecho carrera que estudio en la UASD.

Mi relación con Roosvelt comienza por mi padre ido a destiempo y contertulio del primero en peñas de amigos en lugares icónicos del ensanche Naco en décadas pasadas.

Siempre le he tenido una gran admiración al Hindú como le dicen sus amigos cercanos del periodismo deportivo.

Comarazamy es un conoceder del idioma, de los deportes, del tecnicismo de las disciplinas y de la moderación para comentar y la cadencia para narrar.

Tuve la oportunidad de relevarlo en el Licey después del quinto episodio en la cadena de televisión.

Cuando llegaba el cuarto episodio, preguntaba: Dónde está Albertico, ahh ya lo vi en los palcos viene subiendo, jajajajaja.

Su relación con el baloncesto es íntima, llevo esa disciplina al Club Naco, sin pedirles nada a cambio. Fue un propulsor enamorado de este deporte después de jugarlo y llegar al seleccionado nacional.

Narró para el Naco, esos dolorosos subcampeonatos, lo hizo con Mauricio Báez y últimamente lo escuché narrando en televisión para los queridos Titanes del Distrito.

Como no recordar el Mundo Deportivo Marlboro donde Roosvelt junto a Tomás y Guelo, deleitaban la afición por televisión.

Justa su elección al Pabellón de la Fama.