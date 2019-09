AR en los deportes: Inolvidable Mundial

El equipo nacional dominicano con el Che García al frente de la dirección técnica ha realizado un formidable trabajo en el Mundial 2019 organizado por China.

La tropa quisqueyana ha enseñado garras de equipo batallador y que lucha hasta el final en los partidos.

Ganarle Alemania fue un triunfo histórico para el combinado nacional que también se fue de tú a tú con un equipo como Australia que tenía en su plantel cinco jugadores de NBA.

Queda demostrado una vez más que los deportes de conjunto compiten por la entrega de sus hombres que lo componen no por los nombres sonoros que pueda tener el roster.

RD fue sin sus dos jugadores de NBA y la salida repentina del plantel de Angel Delgado y han dado tremenda demostración de gallardía en este evento mundialista.

Figuras como Eloy Vargas, Víctor Liz y Ron Roberts hijo, han sacado la casta y están exhibiendo un juego para ser tomados en cuenta como refuerzos en ligas grandes como la China y la española.

Aplausos para el dirigente argentino Ernesto-Che-García quien siempre dijo: permito fallar, pero no permito que ningún jugador no se entregue 100% a la causa. García ha sido muy enfático con la actitud, la entrega, gallardía y determinación a la hora de competir.

García trabajo muy bien la parte mental de los jugadores y de esto ha sacado grandes cosas.

Después de la negación de Al Horford y Karl Towns, la ausencia de Angel Delgado y la separación Edgar Sosa, García se las tuvo que arreglar montando un sistema diferente de juego y transmitiendo una forma distinta de ver el juego de los jugadores dominicanos y tuvo éxito.

Sin dudas que el viejo lobo de mar le ha inculcado a los muchachos del patio vergüenza deportiva y respeto a la camiseta que representan.

Es por eso que entendemos que Che García debe ser contratado para los próximos tres años y que este se encargue de todo el proyecto de selecciones nacionales.