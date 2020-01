AR en los deportes . Lidom y árbitros

He visto de manera objetiva como la actual gestión de Vitelio Mejia, jefe de Lidom se ha enfocado en fortalecer la preparación de los árbitros dominicanos.

El fanático quizás no lo asimila pero desde que Mejia llegó a la liga uno de sus puntos en agenda fue buscar como mejorar el arbitraje local y para ello se han traído profesores de arbitraje y figuras ligadas a la MLB ligadas al arbitraje. Lidom y su presidencia todos los años propone importar árbitros para acompañarlos con los dominicanos pero los equipos son los que aprueban el presupuesto para eso y si dicen que no pues la liga no los trae.

Recuerden amigos lectores que la liga son los seis equipos que la componen y para traer jueces importados hay que calcular en base a la tasa del dólar del momento. He visto con preocupación como jugadores, técnicos y hasta amigos de la prensa han tomado como nota central de sus discursos en redes sociales el trabajo de los árbitros y eso la liga no puede permitirlo. Ya se han dado sanciones y multas lo cual lo vemos correcto.

Lidom debe velar por la protección del evento y por la credibilidad del mismo. Que no se confundan algunos con autoritarismo de la liga, no! . Es un tema de cuidar la imagen del principal evento del país y para ello hay que imponer un código duro de disciplinas para que todo el que atente ante la imagen del evento siendo parte de el. Esto hay que ejecutarlo porque de no hacerlo se puede convertir en algo tan difícil que después será difícil de parar. Un jugador no puede ir a su red social a despotricar con la liga y su arbitraje porque después cualquier fanático puede entender tiene derecho a lanzarle objeto al árbitro.