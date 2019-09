Arabia indagará

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, denunció ayer que el efecto de las “amenazas iraníes” contra Arabia Saudí no solo afecta a la región de Oriente Medio, sino al mundo entero, en referencia a los ataques del sábado contra las plantas de la petrolera Aramco.

“Las amenazas iraníes no están dirigidas solamente hacia el reino, sino que sus efectos alcanzan Oriente Medio y el mundo”, dijo Bin Salman en una llamada telefónica al secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, según la agencia estatal SPA. La agencia publicaba el comunicado del Ministerio de Exteriores saudí, en el que no acusa directamente a Irán de lanzar ese ataque, y anuncia que “el reino va a invitar a expertos internacionales y de la ONU para comprobar las verdades y para que estos participen en las investigaciones”.

“El reino va a tomar todas las medidas oportunas a la luz de los resultados de estas investigaciones de forma que garantice su seguridad y estabilidad”, se apunta en la nota.