Arajet celebra Día Mundial del Turismo con jornada ambiental en laguna arrecifal de Boca Chica

En el marco del Día Mundial del Turismo, la aerolínea dominicana Arajet, reafirmó su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento del turismo interno con la realización de una jornada ambiental en la laguna arrecifal de Boca Chica.

La actividad fue llevada a cabo por el voluntariado de la aerolínea junto a la fundación Verde Profundo y formó parte de las iniciativas que impulsa la aerolínea para contribuir a la preservación de los recursos naturales y generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.

En los últimos años, Arajet ha desarrollado jornadas de reforestación en distintas zonas del país, sembrando especies emblemáticas que contribuyen directamente a la conservación de áreas protegidas.

“En Arajet creemos que el turismo sostenible es el camino para proyectar al mundo los tesoros naturales de la República Dominicana. Nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano con organizaciones como la Fundación Verde Profundo, que con gran dedicación promueven la regeneración de ecosistemas y la educación ambiental en las comunidades”, expresó Lucy Peréz, vicepresidenta Senior de sostenibilidad.

Durante la jornada, los voluntarios de Arajet acompañaron a la Fundación Verde Profundo en labores de sensibilización sobre la importancia de la protección de ecosistemas marino-costeros. Esta organización sin fines de lucro, fundada en 2017 en Boca Chica, ha liderado programas de conservación que incluyen la siembra de 2,900 plántulas de manglar, la restauración de 60 domos de coral y la capacitación de más de 3,500 voluntarios en buenas prácticas ambientales.

Tasha Gough, directora de la Fundación Verde Profundo, destacó que estas iniciativas no solo aportan a la conservación, sino que también fomentan el desarrollo de rutas ecoturísticas, la capacitación de guías y facilitadores, y la creación de ingresos sostenibles basados en el turismo regenerativo y el ecoturismo.

Con estas acciones, Arajet consolida su visión de ser una aerolínea sostenible, eficiente y comprometida con la preservación de la riqueza natural de la República Dominicana, al tiempo que impulsa la proyección del país como un destino turístico responsable ante el mundo.