Aranceles, comercio República Dominicana-USA y actuaciones de Reagan y Trump

Sin ser especialista en asuntos económicos y en relaciones internacionales, entiendo que pudiera ser pertinente que, en la exposición de motivos para la negociación de los aranceles con Estados Unidos, se incluya asuntos geopolíticos que nos pudieran favorecer.

Tal es el caso de que República Dominicana es un aliado confiable de USA, aún en momentos conflictivos como los ocurridos como consecuencia de la peligrosa “crisis de octubre”, en la cual John Kennedy decretó una “cuarentena” para impedir que barcos de Rusia llegaran a Cuba para aumentar la potencia de las cabezas nucleares de los cohetes que estaban colocados en esa isla comunista y también pretendían aumentar el alcance de esos proyectiles.

En esos peligrosos momentos con riesgo de guerra, embarcaciones dominicanas fragatas y destroyers se unieron con barcos del USA Navy para impedir que aumentara el peligro de que Washington y otras ciudades de USA fueran arrasadas por disparos ordenados por la metrópoli del imperio soviético, que tenía como colonia en América a Cuba, violándose así la inmutable Doctrina Monroy.

Puede leer: El histórico Plan Marshall

Años después, cuando Reagan se juramentó como presidente, Centroamérica y el Caribe eran un polvorín a punto de estallar: había guerrillas comunistas en Guatemala, Honduras, El Salvador y, además, los sandinistas habían instalado un gobierno comunista en Nicaragua.

También el primer ministro de Jamaica, Cheddy Hagan, se proclamaba socialista. pretendiendo fortalecer los vínculos de Estados Unidos con los países que se habían llamado BackYard o patio trasero de USA. Reagan proclamó la Caribbean Basin Iniciative (CBI), que incluía la exención de impuestos aduanales para las exportaciones hechas a la nación norteamericana.

Nuestro país aprovechó rápida y productivamente esa decisión de Reagan, creando el esquema Duty Free Industrial Zone (Zonas Francas Industriales), que hoy genera 200,000 empleos directos y como cada empleo directo sirve de sustento a cada familia con promedio de cinco miembros, las zonas francas industriales dan sustento a un millón de dominicanos, que es el 10 % del total de la población dominicana.

La imposición de aranceles a nuestro país crearía inestabilidad social para la democracia, que es la envidia de la región, lo cual, a su vez, perjudicaría el interés geopolítico de Estados Unidos, que procura que haya equilibrio político-social en su patio trasero. Además, la eliminación de la CBI y la imposición de aranceles no resolverían la parte fundamental del déficit comercial de USA, no creado por un país aliado de Estados Unidos como lo es el nuestro.

Sabiendo que Trump es un sabio negociador, como lo muestra en su libro “The art of deal”, no jugará una carta que no le aportará ninguna ventaja y sí le causaría gran perjuicio a un país aliado a USA, como el nuestro.

Hay que saber que en el hipotético escenario del caso extremo de que se eliminara la totalidad de la exportación dominicana a USA, el déficit comercial de Estados Unidos se mantendría con el mismo orden de magnitud, puesto que el comercio dominicano con esa nación es como un grano de arena ante un inmenso desierto.

Desde el punto de vista comercial, debe resaltarse que República Dominicana no ha implementado prácticas comerciales desleales (Dumping o devaluación artificial de la moneda) para exportar a USA. Además, debe resaltarse que, tropas dominicanas lucharon junto a soldados estadounidenses en la guerra de Irak, que fue la respuesta inmediata de USA a la agresión que destruyó las torres gemelas, con base a indicios de que Irak apoyaba a Alqaeda y a Osama Bin Laden.

Asimismo, como otras causas de esa guerra, Colin Powell declaró ante la ONU que había evidencias de que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva y también armas biológicas que fueron usadas para bombardear poblaciones civiles indefensas de los kurdos, causando miles de víctimas envenenadas.

La eliminación de la CBI y la imposición de aranceles que afecten a las empresas de zona franca industrial y todos nuestros sectores productivos, impedirían que el país siga siendo atractivo para captar inversiones extranjeras directas que ascenderían este 2025 a US$4,700 millones, según las estimaciones del Banco Central de la República Dominicana.

El algoritmo de Reagan Trade no Aid tenía como objetivo la búsqueda de la estabilidad político-social y Low Migration to USA. El algoritmo de Trump (No Trade No USAid) provocaría Low Stability and High Migration to USA.