Aranceles: Francia suspende los envíos de paquetes a Estados Unidos

  • RFI
Aranceles: Francia suspende los envíos de paquetes a Estados Unidos

Al igual que otros países europeos, como Alemania, Bélgica, España y Austria, La Poste francesa ha anunciado la suspensión temporal de los envíos de paquetes a Estados Unidos a partir de este lunes 25 de agosto de 2025, salvo los envíos a través de Chronopost o los regalos entre particulares, de menos de 100 euros. Una decisión motivada por el endurecimiento de las normas aduaneras estadounidenses y la falta de claridad sobre las especificidades técnicas de estas nuevas normas. Esto supone un coste adicional para las empresas, que representan el 80 % de los envíos de paquetes desde Francia a Estados Unidos.

A partir del 29 de agosto, cualquier mercancía con un valor inferior o igual a 800 dólares será gravada a su entrada en Estados Unidos como cualquier otra mercancía, con un impuesto del 15 % para los europeos. Sin embargo, la empresa francesa de correo, La Poste, se adelanta unos días debido a los plazos de envío. La decisión estadounidense se dirigía inicialmente a los envíos desde China y Hong Kong, para contrarrestar a los gigantes del comercio electrónico, pero se aplica a todos los países sin distinción.

Para el sector de la confección francés, se trata de un duro golpe adicional, según Yann Rivoallan, presidente de la Federación Francesa de Prêt-à-porter Femenino: “De hecho, se trata de una triple penalización, porque no solo hay un coste organizativo adicional. Y el segundo punto es que, evidentemente, hay un impuesto adicional del 15 % para las empresas. Y el tercero es que, también en este caso, el dólar ha caído fuertemente”.

Leer más: Productos de RD deben pagar aranceles

“Todos los actores chinos tendrán que recurrir a Europa”

“Y por lo tanto -continúa Yann Rivoallan-, también tenemos productos que son mucho más caros. Y, por otro lado, evidentemente, todos los actores chinos tendrán que recurrir a Europa. Así que también tendremos este coste adicional que se avecina. Como por el momento no hemos logrado crear un impuesto real o una medida real para poder bloquearlos, está claro que, de todos modos, de aquí a 2026, volveremos a tener un aumento muy fuerte”.

Los gigantes asiáticos del comercio electrónico están en el punto de mira de la Unión Europea, que está estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto a partir de 2026 a los pequeños paquetes vendidos por estas grandes plataformas, pero que debería ser inferior al que se aplica en Estados Unidos.

RFI

RFI

Publicaciones Relacionadas

Aranceles: Francia suspende los envíos de paquetes a Estados Unidos
Aranceles: Francia suspende los envíos de paquetes a Estados Unidos
25 agosto, 2025
Evaristo pasó hambre y fue víctima de racismo en EU
Evaristo pasó hambre y fue víctima de racismo en EU
25 agosto, 2025
Armada adquiere un guardacostas EE.UU
Armada adquiere un guardacostas EE.UU
25 agosto, 2025
Tensión entre Venezuela y EE.UU. explicada por un experto: ¿Estrategia psicológica o amenaza real?
Tensión entre Venezuela y EE.UU. explicada por un experto: ¿Estrategia psicológica o amenaza real?
24 agosto, 2025
Tres años y medio de guerra sin que Putin parezca interesado en la paz con Ucrania
Tres años y medio de guerra sin que Putin parezca interesado en la paz con Ucrania
23 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo