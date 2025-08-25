Aranceles: Francia suspende los envíos de paquetes a Estados Unidos

Al igual que otros países europeos, como Alemania, Bélgica, España y Austria, La Poste francesa ha anunciado la suspensión temporal de los envíos de paquetes a Estados Unidos a partir de este lunes 25 de agosto de 2025, salvo los envíos a través de Chronopost o los regalos entre particulares, de menos de 100 euros. Una decisión motivada por el endurecimiento de las normas aduaneras estadounidenses y la falta de claridad sobre las especificidades técnicas de estas nuevas normas. Esto supone un coste adicional para las empresas, que representan el 80 % de los envíos de paquetes desde Francia a Estados Unidos.

A partir del 29 de agosto, cualquier mercancía con un valor inferior o igual a 800 dólares será gravada a su entrada en Estados Unidos como cualquier otra mercancía, con un impuesto del 15 % para los europeos. Sin embargo, la empresa francesa de correo, La Poste, se adelanta unos días debido a los plazos de envío. La decisión estadounidense se dirigía inicialmente a los envíos desde China y Hong Kong, para contrarrestar a los gigantes del comercio electrónico, pero se aplica a todos los países sin distinción.

Para el sector de la confección francés, se trata de un duro golpe adicional, según Yann Rivoallan, presidente de la Federación Francesa de Prêt-à-porter Femenino: “De hecho, se trata de una triple penalización, porque no solo hay un coste organizativo adicional. Y el segundo punto es que, evidentemente, hay un impuesto adicional del 15 % para las empresas. Y el tercero es que, también en este caso, el dólar ha caído fuertemente”.

“Todos los actores chinos tendrán que recurrir a Europa”

“Y por lo tanto -continúa Yann Rivoallan-, también tenemos productos que son mucho más caros. Y, por otro lado, evidentemente, todos los actores chinos tendrán que recurrir a Europa. Así que también tendremos este coste adicional que se avecina. Como por el momento no hemos logrado crear un impuesto real o una medida real para poder bloquearlos, está claro que, de todos modos, de aquí a 2026, volveremos a tener un aumento muy fuerte”.

Los gigantes asiáticos del comercio electrónico están en el punto de mira de la Unión Europea, que está estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto a partir de 2026 a los pequeños paquetes vendidos por estas grandes plataformas, pero que debería ser inferior al que se aplica en Estados Unidos.