Arándano rojo: el pequeño fruto con sorprendentes beneficios para la salud urinaria  

El arándano rojo americano o arándano rojo de América del Norte, conocido científicamente como Vaccinium macrocarpon, es un fruto que proviene de una especie de arbusto perenne pequeño perteneciente a la familia Ericaceae. Sus frutos se caracterizan por un color rojo intenso. En su interior se concentran una serie de propiedades con múltiples beneficios para la salud. De hecho, a partir de este fruto se realizan suplementos alimenticios.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica en uno de sus artículos que en el mercado existen complementos alimenticios con multitud de ingredientes de origen botánico para los cuales, en muchas ocasiones, no hay evidencia científica suficiente que apoye las propiedades saludables que aducen poseer. “Sin embargo, ocasionalmente, hallamos excepciones. Y este parece ser el caso del fruto del arándano rojo americano”, señalan. Pero, ¿cuáles son sus propiedades?

Puede leer: Es realmente malo comer carbohidratos en la noche? La respuesta que no esperabas

Propiedades del arándano rojo

Según la revista Medical News Today, este fruto, con un sabor agrio, ácido y ligeramente dulce, tiene vitaminas, polifenoles y antioxidantes como el manganeso, un componente mineral de una importante enzima antioxidante conocida como superóxido dismutasa; vitamina C, que desempeña un papel importante en la cicatrización de heridas y la función inmunológica; antocianinas, que tienen beneficios antiinflamatorios y antioxidantes; y quercetina, que reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y presión arterial alta.

Por su parte, concluye la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los arándanos deshidratados pueden ser empleados para tratar la diarrea y trastornos oculares, incluidos la poca visión nocturna, fatiga ocular y miopía.

El principal beneficio del arándano rojo reside en su contenido de proantocianidinas (PACs), que son un tipo de flavonoides. Estas PACs actúan de una manera muy específica para prevenir las infecciones:

Eliminación por la orina: Al no poder adherirse a las células de las mucosas, las bacterias E. coli son arrastradas y eliminadas de manera natural a través de la micción, lo que reduce el riesgo de que se multipliquen y causen una infección.

Acción antiadherente: La mayoría de las ITU son causadas por la bacteria Escherichia coli (E. coli). Las PACs presentes en el arándano rojo tienen la capacidad de impedir que estas bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario, incluyendo la vejiga y la uretra. Es como si crearan una capa «antiadherente».

De este modo, los productos a base arándano rojo americano pueden ayudar a prevenir las infecciones de orina en ciertos grupos de personas: en mujeres con infecciones orina recurrentes, en niños con antecedentes de infección de orina y en personas susceptibles de sufrir una infección urinaria tras una intervención quirúrgica genitourinaria.