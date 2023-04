El artista Arcángel criticó fuertemente este sábado a los organizadores del concierto en Medellín, donde a pocos minutos de subir al escenario le pidieron que bajara y finalizara su presentación.

Lo anterior, se produjo debido a que este sólo salió a pocos minutos para las 4:00 de la madrugada.

«…Yo quiero ganarme mi dinero bien, yo quiero que todo el mundo se vaya contento aquí, pa’ eso fue que yo vine y todavía yo no voy por la mitad del show, pa’ que me digan que quedan 10 minutos, esto es una falta de respeto, y con ustedes también que pagaron su plata para venir para acá, y esperaron a uno hasta esta hora pero no fue porque yo quiero cantar tarde, es porque esta gente manipula la vuelta para que ustedes vean a uno tarde…», expresó el intérprete.

Aseguró además que él llegó a las 7 de la noche, pero que su presentación solo fue posible hacia las 3:45 de la madrugada, tras una larga y agotadora espera por parte de los asistentes.

Al final tanto el artista como los espectadores se sintieron profundamente decepcionados y criticaron fuertemente la organización de dicho concierto.