Arcángel tras sufrir preinfarto: “Mi corazón es más de ustedes que mío. Por eso no me puedo ir ahora”

El reguetonero Arcángel envió mensaje para “calmar” a sus seguidores que se mantenían preocupados luego del preinfarto que le dio en el día ayer.

“Mi corazón es más de ustedes que mío! Por eso no me puedo ir ahora! Aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida” con estas palabras inicia el post que colgó en su cuenta de Instagram.

En ese mismo mensaje, el cantautor de 33 años y de origen dominicano, bromeó diciendo que tienen que seguir soportándolo, porque sigue de pie y con vida.

“Soporten a Arcángel mientras yo viva! yo represento a los que no tiene salida por eso el bajo mundo a mí me inspira! después de tantos años aún la letra de mi maestro me sigue ayudando @elrealtempo gracias porque aún me sigues motivando”, escribió Austin Agustín Santos, su nombre real.

El reguetonero se mantiene en condición estable, aunque permanecerá hospitalizado durante los próximos días y su salud seguirá siendo monitoreada por los profesionales de un hospital en Florida.