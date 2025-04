Argentina: Liga Profesional postergó los partidos de la fecha 14

La Liga Profesional del fútbol argentino anunció la postergación de los tres partidos que debían disputarse este lunes por la fecha 14 del Torneo Apertura, en señal de duelo por el fallecimiento del papa Francisco a los 88 años.

«En señal de duelo por el fallecimiento del papa Francisco, los tres partidos que debían disputarse hoy fueron suspendidos», indicó la liga en un comunicado oficial.

Francisco, argentino e hincha de San Lorenzo de Almagro, había comenzado su papado en marzo de 2013, después de la renuncia de Benedicto XVI. Jorge Bergoglio fue un amante del fútbol, algo que mostró públicamente recibiendo en El Vaticano a una gran cantidad de figuras del deporte más popular del mundo.

Este lunes estaban previstos tres partidos de la Liga Profesional: Tigre vs. Belgrano, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Aldosivi y Argentinos Juniors vs. Barracas Central.

Los tres encuentros se disputarán este martes, con una modificación de horario para Argentinos vs. Barracas: el duelo que se iba a disputar a las 21:15 en La Paternal fue adelantado para las 19:00. Los otros dos partidos, que tendrán transmisión de ESPN Premium, mantendrán su horario original: Tigre-Belgrano se disputará a las 19:00 e Independiente Rivadavia-Aldosivi, a las 21:15.

Los partidos de las categorías de ascenso, dos de la Primera Nacional, uno de la Primera B y tres de la Primera C, también fueron aplazados para este martes.

Otra liga que también postergó los partidos que tenía en su calendario para este lunes es la Serie A de Italia, por la que debían enfrentarse Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Génova-Lazio y Parma-Juventus.