Argentina registra el mayor nivel de abstención electoral en 40 años: mas de 12 millones no acudieron a votar

Argentina registra el mayor nivel de abstención electoral en 40 años: mas de 12 millones no acudieron a votar

Las elecciones legislativas celebradas este domingo en Argentina dejaron un dato alarmante: más de 12 millones de ciudadanos habilitados para votar no ejercieron su derecho, lo que representa el nivel de abstención más alto desde el retorno a la democracia en 1983.

Según cifras oficiales de la Dirección Nacional Electoral, solo el 66% del padrón electoral participó en los comicios, cinco puntos menos que en las elecciones de medio término de 2021, cuando aún regían restricciones por la pandemia.

El fenómeno ha generado preocupación entre analistas políticos, quienes señalan que la desafección ciudadana, el desencanto con la clase política y la crisis económica podrían estar detrás de esta baja participación.

Los comicios definieron la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, en una jornada marcada por la polarización entre el oficialismo de Javier Milei y las fuerzas opositoras encabezadas por Fuerza Patria, liderada por referentes como Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Argentina registra el mayor nivel de abstención electoral en 40 años: mas de 12 millones no acudieron a votar
Argentina registra el mayor nivel de abstención electoral en 40 años: mas de 12 millones no acudieron a votar
26 octubre, 2025
Cierran votación en Argentina, Karina Milei dice «tienen que esperar los números»
Cierran votación en Argentina, Karina Milei dice «tienen que esperar los números»
26 octubre, 2025
¿Quién gobernará Argentina los próximos cuatro años?
¿Quién gobernará Argentina los próximos cuatro años?
26 octubre, 2025
Comienzan las elecciones legislativas en Argentina: cuántos votan y qué está en juego
Comienzan las elecciones legislativas en Argentina: cuántos votan y qué está en juego
26 octubre, 2025
Los dos años de gestión de Milei, bajo la lupa en elecciones legislativas de medio término
Los dos años de gestión de Milei, bajo la lupa en elecciones legislativas de medio término
24 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Presidente Ecuador dice trataron de envenenarlo

Presidente Ecuador dice trataron de envenenarlo

Romeo, Rubby Pérez y Aventura ganan Billboard

Romeo, Rubby Pérez y Aventura ganan Billboard

Ictus: ¿ACV?

Ictus: ¿ACV?

Chequeos gratis: centros médicos unidos en la prevención cáncer de mama

Chequeos gratis: centros médicos unidos en la prevención cáncer de mama

Portaaviones de EEUU “vigilará” Sudamérica

Portaaviones de EEUU “vigilará” Sudamérica

¿Quiénes son Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones, sospechosos del caso de apuestas?

¿Quiénes son Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones, sospechosos del caso de apuestas?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo