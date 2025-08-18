Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

La madrugada del domingo dejó una trágica noticia que ha conmocionado a la comunidad dominicana en Estados Unidos y en redes sociales: la influencer Ariela “La Langosta” fue asesinada a tiros en circunstancias que aún están bajo investigación.

¿Quién era Ariela “La Langosta”?

Ariela era una influencer dominicana con más de un millón de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube. Se destacaba por sus rutinas de baile, su estilo provocador y su presencia en el mundo del entretenimiento urbano. Además de su faceta digital, trabajaba como mesera en la discoteca Opus Lounge en Nueva York.

¿Cómo murió?

Según reportes preliminares, Ariela fue baleada mientras conducía su vehículo, un Mercedes Benz negro, que fue encontrado con los cristales traseros destruidos y múltiples impactos de bala.

El ataque ocurrió cuando regresaba a casa tras salir con amigas al club Ikon New York. Aunque no hay confirmación oficial, se presume que fue interceptada en movimiento y atacada directamente.

El caso ha adquirido mayor complejidad tras revelarse que Ariela mantenía supuestamente una relación sentimental con Nata Cartier.

Reacciones en redes

La noticia ha generado una ola de mensajes de duelo por parte de seguidores y artistas como Tekashi 6ix9ine, La Insuperable y Caldivi, quienes compartieron homenajes en sus redes sociales. Ariela estaba preparando los 15 años de su hija, según comentaron allegados.