Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

La madrugada del domingo dejó una trágica noticia que ha conmocionado a la comunidad dominicana en Estados Unidos y en redes sociales: la influencer Ariela “La Langosta” fue asesinada a tiros en circunstancias que aún están bajo investigación.

¿Quién era Ariela “La Langosta”?

Ariela era una influencer dominicana con más de un millón de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube. Se destacaba por sus rutinas de baile, su estilo provocador y su presencia en el mundo del entretenimiento urbano. Además de su faceta digital, trabajaba como mesera en la discoteca Opus Lounge en Nueva York.

¿Cómo murió?

Según reportes preliminares, Ariela fue baleada mientras conducía su vehículo, un Mercedes Benz negro, que fue encontrado con los cristales traseros destruidos y múltiples impactos de bala.

El ataque ocurrió cuando regresaba a casa tras salir con amigas al club Ikon New York. Aunque no hay confirmación oficial, se presume que fue interceptada en movimiento y atacada directamente.

image
ariela

El caso ha adquirido mayor complejidad tras revelarse que Ariela mantenía supuestamente una relación sentimental con Nata Cartier.

Reacciones en redes

La noticia ha generado una ola de mensajes de duelo por parte de seguidores y artistas como Tekashi 6ix9ine, La Insuperable y Caldivi, quienes compartieron homenajes en sus redes sociales. Ariela estaba preparando los 15 años de su hija, según comentaron allegados.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas
Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas
18 agosto, 2025
Figuras reaccionan a la muerte de Antonio Isa Conde
Figuras reaccionan a la muerte de Antonio Isa Conde
13 agosto, 2025
Kevin Mares: el joven que encontró la muerte tras ir a concierto de Bad Bunny  
Kevin Mares: el joven que encontró la muerte tras ir a concierto de Bad Bunny  
12 agosto, 2025
  ¿Diversión o peligro? El reto viral de Nicki Minaj divide a TikTok  
  ¿Diversión o peligro? El reto viral de Nicki Minaj divide a TikTok  
7 agosto, 2025
Familia pide indagar muerte de jóvenes
Familia pide indagar muerte de jóvenes
6 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo