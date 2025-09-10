Arlyn Esther Santos: la dominicana-lombarda que brilla en Miss Italia 2025

ROMA.–La belleza y el talento dominicano tienen representación en uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. Arlyn Esther Santos, una joven de 24 años, nacida en Santo Domingo y residente en Gallarate, Italia, se ha posicionado como una de las 40 finalistas de Miss Italia 2025, después de ser coronada Miss Eleganza Lombardia 2025.

Estudiante de Escultura en la reconocida Academia de Brera y modelo freelance, Arlyn combina arte, elegancia y multiculturalidad, proyectando la esencia de la diáspora dominicana en Europa. Su clasificación en la gran final de Miss Italia no solo es un logro personal, sino también un motivo de orgullo para la comunidad dominicana en el exterior.

La gran final del certamen se celebrará el 15 de septiembre de 2025 en Porto San Giorgio y será transmitida a través de San Marino RTV y RaiPlay, llegando a miles de hogares en Italia y el mundo.

Arlyn competirá con el número 24, y el apoyo del público será clave para acercarla a la corona.

-Televoto clásico (solo en Italia, durante la transmisión).

-Llamando al 894100 desde un teléfono fijo.

-Enviando un SMS 4770471 con el número 24.

-Instagram: @arlyn_esther @missitalia

-Se permiten hasta 5 votos por sesión