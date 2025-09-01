«Armados hasta los dientes» Angel Ovalles fue al mercado y adquirió gran talento

  JOSÉ CÁCERES
Angel Ovalles, el gerente general de las Estrellas, dice que realizó contrataciones e inversiones inteligentes y que eso se verá en el terreno de juego.

Diario HOY inicia cobertura especial rumbo a Lidom.

Angel Ovalles, gerente general de las Estrellas, habló ampliamente con HOY. Se mostró contento por ser uno de los gerentes más activos en la temporada muerta.

Fue al mercado y adquirió jugadores que ponen a las Estrellas en buena posición para competir en Lidom. Dos grandes adquisiciones fueron Esmil Rogers y Enny Romero.

