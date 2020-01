Arnaldo Espaillat Cabral “El Secreto del Monje” traslada el origen de Don Juan de España a La Española

El Don Juan de Tirso de Molina, ese pendenciero retratado en “El Burlador de Sevilla”, no nació en España ni sus correrías transcurrieron en la capital hispalense, sino a miles de kilómetros, en la caribeña isla La Española. Esa es la tesis que plantea Arnaldo Espaillat Cabral en su novela “El Secreto del Monje”.

Médico oftalmólogo de profesión, este dominicano ilustre de 88 años tiene grandes conocimientos en humanidades y una curiosidad por la historia que le ha llevado a investigar y plantear la tesis de que la figura del Tenorio está basada, en realidad, en Luis Colón y Toledo, nieto de Cristóbal Colón, que vivió en la actual República Dominicana.

El germen.- Todo comenzó, según explicó el autor en una entrevista con Efe, en 1992. En su condición de presidente de la Academia de Ciencias, profesor de medicina y director del Instituto de Medicina, el doctor recibió una invitación con motivo del 500 aniversario del Descubrimiento de América para asistir a la apertura, en presencia del papa Juan Pablo II, de la urna donde, supuestamente, reposan los restos del almirante.

Ahí, en el interior de la cripta de la Catedral Primada de América, se produjo una circunstancia que le impulsó a indagar sobre la figura de Luis Colón y Toledo, hijo de Diego Colón, a raíz de un comentario del pontífice acompañado de una enigmática sonrisa- “muy travieso, muy travieso”, dijo el Santo Padre, refiriéndose al lugar de descanso del descendiente del descubridor de América.

De Don Luis a Don Juan.- Tras diez años de investigaciones que le llevaron por Guatemala, México y España, por fin terminó de escribir lo que él mismo califica como “un libro raro”, dado que se podría catalogar como novela histórica, novela biográfica, ensayo, historia novelada o mera ficción, cuyo relato se sustenta exclusivamente en diálogos y transcurre en tres épocas diferentes.

Las precisiones históricas en las que se basa son muchas, empezando por la estancia de Tirso de Molina, pseudónimo de fray Gabriel Téllez, en Santo Domingo por período de dos años (1616-1618), durante los cuales habría escrito la obra en la que nace el mito de Don Juan, como una “trasposición” de la vida y andanzas del Colón más canalla. La Academia de Ciencias de la República Dominicana, institución que Espaillat Cabral presidió en tres ocasiones, publicó el pasado septiembre esta novela, que ha recibido los parabienes de varios eminentes críticos dominicanos por su calidad literaria.

Además, con su tesis también “están de acuerdo” la Academia de la Lengua y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de la República Dominicana, afirma el autor, que argumenta, orgulloso, que el resto de teorías que circulan sobre los posibles orígenes del Tenorio (español, francés, italiano, árabe…) no se han podido demostrar hasta la fecha.

Eso sí, Espaillat Cabral quiere dejar “bien claro” que aunque Luis Colón y Toledo viviera en Santo Domingo, “la gloria de Don Juan solamente pertenece a Sevilla. El libro no se lo roba, solo lo identifica. Don Juan es a Sevilla a quien pertenece”, apunta.

El desafío.- A estas alturas de su vida, y siendo casi un tratado de historia en sí mismo por sus conocimientos y experiencias (su propia biografía da para varios libros), al doctor aún le plantea un reto esta creación donjuanesca.

Con “El secreto del monje” el desafío es el siguiente- que los académicos españoles avalen o refuten la hipótesis de Espaillat Cabral sobre este religioso, fray Gabriel Téllez, y su secreto, el de haber retratado las andanzas y personalidad de Luis Colón y Toledo encarnado en un personaje ficticio, creando así una de las figuras más universales de la literatura española.