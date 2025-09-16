¡Aroma invernal! Aguilas, Estrellas y Toros inician sus prácticas



La espera terminó. Se siente el aroma de la pelota invernal y eso pone feliz a los fanáticos de Lidom.

Sonaron los bates en Santiago, San Pedro de Macorís y La Romana, indicando que ahí viene la pelota que emociona a todos.

El gerente general de las Águilas Cibaeñas, Gian Guzmán, enumeró un grueso de jugadores que podrían estar disponibles para ayudar al conjunto en sus planes de lograr la corona número 23, entre ellos algunos estelares que actualmente militan en las Grandes Ligas.

Nombres tan sonoros como Andretty Cordero, José Soriano, Geraldo Perdomo, Jerar Encarnación, Ezequiel Durán, Leody Taveras y Santiago Espinal, son solo algunos de los que salieron a relucir y que podrían vestir el uniforme de las Águilas Cibaeñas en la temporada 2025-2026.

Las Águilas continuarán con su segundo día de preparación este martes desde las 9:00 de la mañana en el Estadio Cibao.

Los Toros del Este

Con un total de 40 jugadores en el Corral, los Toros del Este dieron inicio a su Early Camp, en lo que marcó el primer día de su preparación con miras a la temporada 2025-26 que iniciará el 15 de octubre.

Jesús Mejía y Víctor Estévez, gerente general y dirigente de los Toros, respectivamente, dieron las palabras de bienvenida al nutrido grupo de jugadores que desde tempranas horas de la mañana se reportaron al Estadio Francisco Micheli.

El dirigente taurino hizo énfasis en la importancia de tener comunicación, integración y compromiso para poder lograr la meta de volver a playoffs y posteriormente conseguir otro título.

Entre los asistentes al Early Campo estuvieron Sandber Pimentel, firmando en la temporada muerta como agente libre, Wendell Rijo, Estamy Ureña, quien viene de una muy buena temporada en México, Yeison Asencio, Engel Beltré, Cristopher Familia, Carlos Castro y Luis Valdez.

Los Toros darán muchas oportunidades a jugadores jóvenes de futuro.